Renners Giant-Alpecin gaan nu echt voor top tien met Barguil

''Dat zou ik wel heel mooi vinden voor dat mannetje’’, zegt Koen de Kort over de uitgangspositie van de 23-jarige Fransman. De Bretonse debutant begint woensdag in Digne-les-Bains als de nummer tien in de algemene rangschikking aan vier dagen in de Alpen.

Plan A van Giant-Alpecin vervloog met de krachtsexplosies van tijdrijders Rohan Dennis, Tony Martin en Fabian Cancellara in Utrecht, waar stiekem werd gehoopt op geel voor Tom Dumoulin.

Nu plan B, John Degenkolb aan een ritzege helpen, ook een heidens karwei blijkt te zijn, is er toch maar een derde optie op tafel gekomen. ''Warren kwam eigenlijk naar de Tour om te leren, maar hij staat zo dicht bij de beste tien dat we daar voor moeten gaan. Onze steun heeft hij. We geloven dat hij daar al toe in staat is.’’

Curvers

Kamergenoot Roy Curvers heeft nog niet overdreven veel spanning ontdekt bij Barguil. ''Hij zal best wel momenten hebben van nervositeit. En de Tour als evenement doet vast ook iets met hem, maar hij raakt er niet door geblokkeerd. Ik denk zelfs dat hij eerder energie put uit alle gebeurtenissen.

"Warren is bovendien een plezierige vent om op de kamer te hebben. Hij stelt nauwelijks vragen. We praten wel eens over de koers en de media die hem steeds meer opzoeken. Maar hij weet als geen ander welke kant het opgaat met zijn carrière en wat hij zelf wil, dus waarom zou hij veel vragen hebben?''

Vertrouwd

''We hebben min of meer hetzelfde ritme, voelen elkaar goed aan", stelt Curvers. "Het is vertrouwd. Hij slaapt als klein kind. Wanneer hij ’s avonds in bed ligt, zich omdraait en welterusten zegt, is-ie al vertrokken. Dat geeft toch wel aan dat hij zich niet al te druk maakt."

''Dat bleek ook op de eerste dag in de Pyreneeën. Die rit was er toch een om je wat meer dan gemiddeld over op te winden. Toen ik hem voor de start opzocht om nog wat vertrouwen in te spreken, lag hij in het VIP-dorp op de stoel bij de barbier. Om het dons van zijn kin te laten schaven'', grapte de Nederlander.