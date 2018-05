Engelse opsteker voor de Tour

De vrees dat 's werelds grootste wielerevenement zou worden overschaduwd door allerlei dopingverhalen, bleek ongegrond.

De Engelsen maakten er een feest van, met vooral bij de proloog een overweldigende belangstelling. Volgens burgemeester Ken Livingstone, zelf ook prominent aanwezig, kwamen meer dan 2 miljoen mensen naar 'le Grand Départ' in Londen.

Decoratie

Het decor was dan ook prachtig. Bram Tankink (Quick-Step) vatte het treffend samen: "Er zijn niet veel mensen die in negen minuten fietsen alle toeristische attracties van Londen hebben gezien."

Hyde Park, de Big Ben, de Tower Bridge en Buckingham Palace. Ze figureerden allemaal als decoratie van de Tour, die door de dopingzaak rondom de winnaar van 2006 (Floyd Landis) wel een opsteker kon gebruiken.

Zon

Het was niet voor niets dat de nieuwe Tourdirecteur Christian Prudhomme zaterdag en zondag, bij de eerste etappe van Londen naar Canterbury, met een blij gezicht rondliep.

Het weer werkte ook nog eens mee, want uitgerekend vanaf zaterdag brak de zon door in de Britse metropool. Wimbledon had bijna twee weken regen achter de rug, de Tour kreeg Frans weer op bestelling.

Winst

Het gemeentebestuur van Londen had ook al reden tot vrolijkheid. Waar 7,4 miljoen euro geïnvesteerd was in het binnenhalen van de ronde, wordt naar schatting van burgemeester Livingstone 170 miljoen verdiend.

Daarbij was het enthousiasme van de Engelsen langs de weg, ook zondag, erg groot. Een groter draagvlak voor de Olympische Spelen van 2012 in Londen is alleen maar welkom.

Repetitie

In dat licht bezien sprak Livingstone van een geslaagde generale repetitie. De afzettingen in het stadscentrum, zaterdag en zondagochtend, leverden geen grote problemen op. Het perscentrum met bijna 2000 journalisten was qua opzet en locatie een blauwdruk voor over vijf jaar.

Trainen

De Tourrenners waren bovendien ook nog eens zeer te spreken over de parkoersen en de entourage. Enige minpuntje: Trainen in Londen, dat was lastig. De negen renners van Quick-Step toonden nog wat burgerlijke ongehoorzaamheid door bij gebrek aan beter de 3 kilometer lange Blackwall-tunnel (verboden voor fietsers) te benutten, maar dat beviel slecht.

"We waren high van de uitlaatgassen", aldus Steven de Jongh. Een goede trainingslocatie was echter ook gelijk het enige waaraan het dit weekeinde in Londen ontbrak.