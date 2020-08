NU.nl werkt er hard aan om de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Wij volgen de toegankelijkheidseisen volgens WCAG 2.1. De website is zo voor iedereen toegankelijk.

Deze pagina geeft uitleg over:

De functies die we bieden om de toegankelijkheid van de website te verbeteren.

Wat in onze to-do lijst staat.

Waar je terecht kunt met vragen of feedback voor ons.

Toegankelijkheidsfuncties

Direct naar de inhoud met tab

We hebben een “ga naar de inhoud” link geplaatst voor een directe toegang tot de hoofdinhoud van de pagina, zonder dat je via het navigatiecentrum hoeft te gaan.

Contrast voor leesbaarheid

We hebben het kleurcontrast voor de leesbaarheid aangepast op de website.

Duidelijk screen-reader labels toegepast

We hebben labels voor de screen readers toegevoegd waar dit eerder nog geen labels had. Dit kun je o.a. terugvinden bij de zoekbalk, de widgets, NUjij en het delen van artikelen.

Website navigeerbaar met toetsenbord

De website is beter navigeerbaar door middel van het toetsenbord. Je kan door de website navigeren door op “Tab” te drukken.

Verbeterpunten

Ontbrekende ondertiteling in video

Alle video’s moeten ondertiteld zijn. Zo kunnen slechthorende en dove mensen ze ook begrijpen.

Teksten worden niet voorgelezen

Alle teksten in video’s moeten voorgelezen worden. Zo kunnen slechtziende en blinde mensen ze ook begrijpen.

Revisiedatum

Deze toegankelijkheidsverklaring is als laatste bijgewerkt op 19 augustus 2020.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als je een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website of je wilt een suggestie insturen, dan horen we dat graag. Stuur een mail naar contact@nu.nl en we nemen indien nodig verder contact met je op.