Feyenoord-fans sarren koning met gigantisch spandoek bij Paleis Soestdijk

Tientallen Feyenoord-fans hebben zondag na het behalen van de landstitel een lange neus gemaakt naar koning Willem-Alexander. Ze hingen bij Paleis Soestdijk een 25 meter lang spandoek op. De koning gaf onlangs toe dat hij voor Ajax is.

Het idee ontstond in een kroeg in Baarn, vertelt een groepje Feyenoord-supporters aan RTV Utrecht. Met de landstitel op komst wilden ze een ludieke verwijzing maken naar koning Willem-Alexander, die in de aanloop naar Koningsdag had toegegeven dat hij voor Ajax is.

Omdat een van de fans voor een drukkerij werkt, rolde binnen de kortste keren een rood-wit spandoek van 40 meter van de persen. Daarop stond in zwart en wit de tekst: Feyenoord vorstelijk landskampioen 2023.

Toen Feyenoord zich zondagavond tot kampioen kroonde, trokken de fans naar Paleis Soestdijk om het spandoek op te hangen. Trots poseerden ze voor het doek. Andere fans kregen lucht van de actie en gingen eveneens naar het voormalige paleis voor een foto. Een van hen was de Baarnse burgemeester Mark Röell, die in Rotterdam is geboren.

Paleis Soestdijk kon de ludieke actie een stuk minder waarderen. Het spandoek werd maandagochtend weggehaald. Overigens is het voormalige onderkomen van oud-koningin Juliana en prins Bernhard niet meer in bezit van de Nederlandse Staat.

In 2017 werd het paleis voor 1,7 miljoen euro verkocht aan een vastgoedmaatschappij. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima wonen in Paleis Huis ten Bosch in Wassenaar.