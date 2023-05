Feyenoord wil met gevierde trainer Slot om de tafel voor nieuw contract

Algemeen directeur Dennis te Kloese hoopt trainer Arne Slot langer voor Feyenoord te behouden. De gevierde coach staat nog twee jaar onder contract bij de kersverse landskampioen, maar sluit een vertrek zelf niet uit.

"Als de confetti naar beneden is gevallen, gaan we wel weer met elkaar zitten", zei Te Kloese na de huldiging van Feyenoord op de Coolsingel in gesprek met Feyenoord TV. "We denken een heel mooi verhaal te hebben om Arne langer aan ons te binden."

Feyenoord verlengde het contract van Slot vorige zomer al tot medio 2025. De oud-trainer van SC Cambuur en AZ, bezig aan zijn tweede seizoen, had de Rotterdammers vorig seizoen al naar de finale van de Conference League geleid.

In januari werd Feyenoord voor het eerst geconfronteerd met het idee dat Slot zou kunnen vertrekken. Premier League-laagvlieger Leeds United meldde zich in Rotterdam voor de Bergentheimer, maar die bedankte voor de eer.

'We hebben echt een heel goede trainer'

De laatste maanden heeft Slot zich alleen maar meer in de kijker van buitenlandse clubs gespeeld. Feyenoord werd niet alleen voor het eerst sinds 2017 landskampioen, maar bereikte ook de kwartfinales van de Europa League. Daarin werd pas na verlenging van AS Roma verloren.

Te Kloese realiseert zich dat Slot door het succes van Feyenoord misschien onhoudbaar wordt. "We hebben echt een heel goede trainer. En waar succes is, daar wordt naar gekeken. Nederland is een land waar spelers en trainers opgeleid worden, maar op een gegeven moment gaan die hun geluk in andere landen beproeven."