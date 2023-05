Feyenoord-captain Kökçü: 'Dit is een perfect moment om een transfer te maken'

Delen via E-mail

Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökçü hoopt komende zomer een transfer naar het buitenland te maken. De 22-jarige middenvelder, die zondag met de Rotterdammers kampioen werd, is toe aan een nieuwe prikkel.

"Dit is het perfecte moment om een stap te zetten", zei Kökçü bij de huldiging van Feyenoord in gesprek met ESPN. "Ik ga zien wat de toekomst brengt. Vorig jaar dacht ik ook dat ik wegging, maar bleef ik."

De uitspraken van Kökçü komen niet als een verrassing. De twintigvoudig Turks international werd vorig seizoen al in verband gebracht met een transfer. Dit seizoen is hij een van de dragende krachten bij Feyenoord, dat zondag door een 3-0-zege op Go Ahead Eagles de eerste landstitel sinds 2017 veiligstelde.