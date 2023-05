Tien mensen missen huldiging Feyenoord na arrestatie rond kampioenschap

Delen via E-mail

Tien mensen die zondag rond de kampioenswedstrijd van Feyenoord zijn aangehouden, zitten nog vast. In totaal zijn ruim honderd personen opgepakt.

De rest is heengezonden, laat de Rotterdamse politie weten. De meeste aanhoudingen werden verricht voor overtredingen tegen de openbare orde, beledigingen en het afsteken van vuurwerk. Waar de tien mensen die nu nog vastzitten precies voor zijn aangehouden, kan een woordvoerder van de politie niet zeggen.

Feyenoord werd zondag landskampioen in de Eredivisie na een overwinning op Go Ahead Eagles. Na de kampioenswedstrijd moest de ME ingrijpen bij ongeregeldheden op de Coolsingel. Daar werden onder meer rookpotten naar de politie gegooid.