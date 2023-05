Kökçü overwon problemen met hulp van Slot: 'Hij is meer dan een trainer'

Orkun Kökçü was dit seizoen de leider en uitblinker van kampioen Feyenoord, maar dat ging niet altijd makkelijk. De 22-jarige middenvelder vertelde zondag over de problemen die hij aan het begin van de jaargang had, en de grote hulp die trainer Arne Slot voor hem was.

Na het laatste fluitsignaal van de kampioenwedstrijd tegen Go Ahead Eagles (3-0-zege) kust Kökçü het veld van De Kuip. Met zijn linkerarm veegt hij tranen uit zijn ogen, waarna hij languit op het gras gaat liggen.

Midden in het feestgedruis, in een stadion gevuld met vijftigduizend uitzinnige fans, is de aanvoerder van Feyenoord even helemaal alleen op de wereld. Totdat Slot met een grote glimlach aan komt rennen, Kökçü aan zijn armen omhoog trekt en hem een dikke knuffel geeft.

"De trainer zei: 'Dit heb je verdiend'", zegt Kökçü even later voor de camera van ESPN. "Dat was een emotioneel moment. Omdat de trainer een van de weinigen is die wist wat er mis met mij was aan het begin van dit seizoen."

Kökçü en Slot hebben een sterke band

Kökçü groeide deze jaargang uit tot de uitblinker van Feyenoord. Hij was van grote waarde met acht goals en drie assists in dertig Eredivisie-duels. Maar misschien nog wel belangrijker: de middenvelder die een paar jaar geleden nooit een hele wedstrijd kon uitspelen, was nu elk duel negentig minuten lang de vormgever én aanjager van de Rotterdammers.

De twintigvoudig international van Turkije vertelde de afgelopen maanden regelmatig over de stappen die hij onder Slot heeft gezet. Hoe hij keihard is gaan werken aan zijn fitheid, met de fysieke staf van de club én met personal trainer Jordan Kroon.

Zondag spreekt Kökçü voor het eerst over de problemen die hij vorig jaar had. Hij had enige tijd grote moeite met slapen. "Ik sliep soms maar een paar uur in de nacht", zegt Kökçü tegen het AD. "Het vrat aan mij. In de voorbereiding op dit seizoen barstte ik in huilen uit tijdens het trainingskamp in Oostenrijk. Ik ben meteen vertrokken met toestemming van de trainer, die mij goed begreep."

Slot: "De dokter wist dat Orkun het moeilijk had. Maar het is op een gegeven moment ook handig dat de trainer daar iets van weet. Dus ik ben met Orkun gaan praten. Dan heb je geen gesprek met een speler, maar met een mens. We hadden al een enorm sterke band en die is toen alleen nog sterker geworden."

Slot noemt Kökçü geweldige leider voor Feyenoord

Een paar weken na het trainingskamp in Oostenrijk besloot Slot om de dan pas 21-jarige Kökçü de nieuwe aanvoerder van Feyenoord te maken, als opvolger van de naar FC Utrecht vertrokken Jens Toornstra. Kökçü mag daardoor zondag de kampioensschaal in ontvangst nemen in De Kuip.

"Dat gun ik hem enorm", zegt Slot op zijn persconferentie na het duel met Go Ahead. "Orkun is een fantastische exponent van onze jeugdopleiding. Het is mooi om te zien hoe hij zich de afgelopen twee jaar ontwikkeld heeft. En hoe hij zich eroverheen heeft gezet toen vorige zomer heel veel spelers een transfer maakten en hij niet. Orkun is een geweldige leider van dit kampioenselftal."

Kökçü noemt Slot op zijn beurt "meer dan een trainer". "Hij heeft die situatie met mij geweldig aangevoeld", zegt de captain tegen het AD. "Het was een zware tijd, maar ik heb het afgesloten. En dit is een feestdag, het moet ook geen huilverhaal worden. Zeker niet, wij zijn landskampioen."