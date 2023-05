Slot geniet na nat pak van titel met Feyenoord: 'Was niet de leukste thuis'

Als een messias werd Arne Slot bij de huldiging onthaald door de supporters van Feyenoord. De trainer wilde de credits na afloop van het titelfeest vooral aan zijn stafleden geven, al erkende hij dat de jacht op zijn eerste prijs hem niet onberoerd liet.

Slot kwam de afgelopen weken rustig over in de media. "Maar mijn gezin kan je wel vertellen dat de afgelopen twee weken niet de leukste thuis waren", zei hij met de schaal voor hem op zijn persconferentie. "De spanning liep op. Iedereen ging ervan uit dat we het zouden halen."

Zelfs zondag dacht Slot nog dat het mis zou gaan tegen het modale Go Ahead Eagles, terwijl Feyenoord dit seizoen een klasse apart is in de Eredivisie. "Als je een feest geeft bij een verjaardag, weet je dat het doorgaat", verklaarde Slot.

"Vandaag hadden we ook een feest, maar daarvoor moesten we wel winnen. Blijkbaar moet je eerst een prijs winnen om rust in je hoofd te vinden. Nu sta ik ook in een ander rijtje trainers. Met Feyenoord de landstitel winnen is wel next level."

Toch wenste Slot de landstitel niet op hemzelf te betrekken, ook al is dat voor een groot deel aan zijn perfectionistische aanpak te danken. Voor de persconferentie nam hij keeperstrainer Khalid Benlahsen en zijn assistenten John de Wolf, Marino Pusic en Sipke Hulshoff mee.

"Het gaat best vaak over mij, maar dat is niet altijd terecht. De mannen die hier zitten, spelen een ongelooflijk belangrijk rol in het succes van Feyenoord", zei Slot. De coach sprak in een rood trainingspak. Even daarvoor was hij door zijn spelers in bad gegooid. Een tweede kostuum had hij niet meegenomen.

Arne Slot (midden) nam van links naar rechts keeperstrainer Khalid Benlahsen, en assistenten Marino Pusic, John de Wolf en Sipke Hulshof naar de persconferentie. Foto: ANP

Van Bronckhorst als voorbeeld voor Slot

Clubicoon De Wolf nam vervolgens het woord en was vol lof over Slot, die sinds afgelopen zomer zestien nieuwe spelers moest inpassen. "Je begint met heel veel nieuwe mensen en je weet niet waar je naartoe gaat. Ik heb heel snel een goed gevoel gehad bij de mensen die hier zitten. We hebben één kapitein, een heel belangrijke", doelde hij op Slot.

"Iedereen weet heel goed wat zijn rol is. Voetballerij is een haantjeswereld, maar als je deze vijf op een rij ziet, zie je dat de puzzel in elkaar past. Dan is het niet gek dat we dit kunnen overbrengen op deze fantastische spelersgroep. Voor je het weet loop je met de schaal."

Voor Slot was de landstitel onwerkelijk. "Zes, zeven jaar geleden keek ik vanuit de huiskamer naar de beelden toen Giovanni van Bronckhorst kampioen werd. Dan denk je: als ik dit ooit mee kan maken als trainer... Nu staan we hier vandaag. We zijn kampioen."

Na de landstitel is de grote vraag wat Slot gaat doen: blijft hij bij Feyenoord? Daar bracht hij wederom geen duidelijkheid over. "Alles wat ik daarover zeg, leidt af van waar het over moet gaan: het kampioenschap. Ik heb nog een tweejarig contract. Laat de headlines alsjeblieft zijn hoe knap het is hoe we dit voor elkaar hebben gekregen."