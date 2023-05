Paixão kent de Coolsingel niet: 'In De Kuip was de sfeer al gekker dan in Brazilië'

Met de Braziliaanse vlag om zijn lijf keek Igor Paixão zondag zijn ogen uit na de landstitel van Feyenoord. De maker van de 3-0 in de kampioenswedstrijd tegen Go Ahead Eagles was onder de indruk van de uitzinnige sfeer in De Kuip. Van de Coolsingel, de plek van de huldiging op maandag, had hij nog nooit gehoord.

"Coolsingel?" Paixão kijkt met vragende ogen de vertaler aan. Of hij ooit van de Coolsingel had gehoord, was de vraag van NU.nl. De Braziliaan, die geen Engels spreekt en voor interviews met Nederlandse media een vertaler krijgt, schudt het hoofd.

Na een uitleg over de Rotterdamse straat waar maandag de huldiging voor meer dan 100.000 mensen traditioneel gaat plaatsvinden, moet Paixão lachen. "Ik weet zeker dat we het groots gaan vieren. Ik vond de sfeer in het stadion al geweldig."

Paixão moest nog even laten bezinken wat hem in De Kuip allemaal was overkomen. De buitenspeler maakte de hysterie en gekte van dichtbij mee. Na zijn 3-0, een geweldig afstandsschot, rende hij naar de fans om het feest te vieren.

Als kind van het voetbalmaffe Brazilië moet de 22-jarige Paixão toch wat gewend zijn. "Maar dit is net zo gek als in Brazilië, of misschien nog wel gekker. Dat komt door de geweldige fans. Ik ben hartstikke trots dat ik hier deel van mag uitmaken."

Igor Paixão na afloop met de schaal. Foto: ANP

'Dankzij god heb ik dit kunnen doen'

Paixão kwam afgelopen zomer voor 5 miljoen euro over van het Braziliaanse Coritiba FC. Pas de laatste weken kreeg hij een vaste basisplaats van Arne Slot. De Feyenoord-trainer zei eerder al dat Paixão heeft moeten wennen aan het meeverdedigen. Bij Coritiba mocht hij veel pingelen.

Met een wereldgoal in de kampioenswedstrijd betaalde Paixão het vertrouwen van zijn trainer uit. "Maar ik wil daarvoor vooral god bedanken. Dankzij hem heb ik dit kunnen doen. Hij is altijd bij me. Ik heb hem er ook vandaag bij betrokken. Hij geeft mij kracht." Na de 3-0 stak hij ook zijn vingers de lucht in.

Paixão bekroop toen een "uniek gevoel". "Ik ben zo blij. In mijn eerste seizoen word ik gelijk kampioen. Dankzij god, mijn teamgenoten en de trainers. Ze hebben mij heel goed opgevangen en zijn altijd in mij blijven geloven. Maar dit is pas het begin."