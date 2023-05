Hartman in tranen na eerste titel met Feyenoord: 'Dit is toch niet normaal?'

Quilindschy Hartman was zondag in tranen na het veroveren van de landstitel met Feyenoord. De 21-jarige linksback zat zes jaar geleden bij het vorige kampioenschap op de tribune van De Kuip en vond het heel speciaal dat hij nu feest kon vieren op het veld.

"Kijk om je heen. Dit is toch niet normaal?", zei Hartman vlak na de kampioenswedstrijd tegen Go Ahead Eagles (3-0-zege) voor de camera van ESPN . "Ik ben de hele dag al emotioneel."

De verdediger uit Zwijndrecht doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en veroverde dit seizoen verrassend een basisplek in het eerste elftal. "Vroeger zat ik altijd daarboven op de tribunes, in Vak V. Alle jongens uit de jeugd zaten daar. Iedere zondag gingen we met de trein naar De Kuip om te kijken. Ik heb op die manier één kampioenschap meegemaakt, in 2017. En nu sta ik gewoon zelf hier als kampioen. Ongelooflijk."