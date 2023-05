Op bedevaart naar kampioen Feyenoord: 'Zo vaak winnen past niet bij ons'

Het was niet de vraag of Feyenoord kampioen zou worden, maar wanneer. De euforie was er zondag niet meer om toen de titel een feit was. Op bedevaart naar De Kuip op de feestdag van Rotterdam. "Ik heb van de spanning meer dan ooit gerookt."

Vuurpijlen stijgen op, plastic schalen en bekers bier vliegen door de lucht, fakkels worden ontstoken, liederen zwellen aan, sjaals zwaaien van links naar rechts, vuisten worden gebald, oerkreten klinken en tranen vloeien.

Spelers rennen door De Kuip. Aanvoerder Orkun Kökçü stort ter aarde en huilt tranen van geluk, na een topseizoen met een zware aanloop. Stafleden springen in een kring, met hoofdrolspeler Arne Slot als stralend middelpunt.

Om 18.36 uur barst een vulkaan van vreugde uit op een van de meest Zuid-Amerikaanse plekken van Europa. Feyenoord kroont zich na zes jaar weer tot kampioen. Wéér op 14 mei, net als in 2017. En waar je ook kijkt, zie je totale extase. De Kuip trilt op zijn grondveste. Camera's gaan op en neer.

Het is het hoogtepunt van een Rotterdamse feestdag. Een dag waarop veel fans op bedevaart naar De Kuip gaan, of ze nou wel of geen kaartje hebben en hoe ver ze ook moeten reizen. Waarop de spelers als helden worden onthaald. En de dag waarop good-old Lee Towers De Kuip weer op de banken krijgt.

Drie uur voor de aftrap was het al een drukte van jewelste bij De Kuip. Foto: ANP

'Ik weet hoe Ajax-fans zich nu voelen'

Een rood-witte sliert trekt over de Coen Moulijnweg. Het is 14.00 uur, een kleine drie uur voor de aftrap, maar de kampioenskoorts hangt overal in de lucht. Feyenoord heeft de poorten van het stadion extra vroeg geopend voor optredens van DJ Reza, DJ Rob & MC Joe en DJ Zig. De rijen lopen snel op.

Op een trap bij de parkeerplaats zit Martin van Wijk (43) er met zijn zoontje Aloys (5) met verwondering naar te kijken. Een kaartje hebben ze niet, vertelt Martin terwijl de hardcore op de achtergrond bonst, maar toch zijn ze vanuit het Utrechtse dorp Veenendaal ruim twee uur met de trein naar De Kuip getrokken.

De reden? "Ik ben mijn leven lang al Feyenoorder." Aloys kreeg van papa een Feyenoord-tenue cadeau. Ze blijven de hele middag rond het stadion hangen. Om de sfeer te proeven. Via de radio zullen ze de wedstrijden gaan volgen.

Dat Feyenoord de kampioenswedstrijd speelt, had Van Wijk nooit gedacht. Het is voor hem "surrealistisch" dat zijn club dit seizoen zo vaak gewonnen heeft. "Dit is niet des Feyenoords. Wij verliezen normaal gesproken altijd en overal. Ik weet nu hoe Ajax-supporters zich voelen."

Uitzinnige taferelen bij de aankomst van de spelersbus van Feyenoord. Foto: ANP

'Het kan nog altijd fout gaan'

Verderop bij de fanshop steekt seizoenkaarthouder IJpe Visser (50) nog een sigaret op. Het is al de zoveelste vandaag. Eigenlijk rookt hij niet. "Ik rook alleen op wedstrijddagen. Maar vandaag zijn er wel een stuk meer doorheen gegaan. Ik heb denk ik nog nooit zoveel gerookt."

Visser durfde het die ochtend nog niet aan om thuis een Feyenoord-vlag op te hangen. En dat is niet omdat hij in Zaandam, een Ajax-bolwerk, woont. Van de spanning heeft hij niet kunnen slapen.

Visser kent zijn klassiekers bij Feyenoord, de club waar je volgens de Rotterdamse zanger Gerard Cox niet voor je lol fan van bent. "Als Feyenoorder ben je eenmaal pessimistischer. Het kan nog altijd fout gaan, ook al is dit seizoen een lange rit van euforie geweest." Kortom: de vlag gaat pas in de top als de titel een feit is.

Visser houdt de weg goed in de gaten. De spelersbus van Feyenoord kan ieder moment arriveren. Rotterdammers Jacqueline Oogjen (59) en Ceyda Farla (16) hebben op een uitkijkpunt bij het Topsportcentrum het beste zicht. Ze hebben geen kaartje, maar zijn wel fan van Feyenoord. En dan kan je niet thuisblijven.

Directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen van de KNVB is er met de schaal. Foto: ANP

Aankomst bus leidt al tot hysterie

Hysterische taferelen doen zich voor als de spelersbus van Feyenoord om 15.12 uur de Stadionweg oprijdt. Gejuich stijgt op, vuurwerk wordt ontstoken en vuisten gebald. Vier jongens zijn een nabijgelegen elektriciteitshuisje opgeklommen om alles te kunnen zien. De spelers zien ze alleen niet. De ramen van de spelersbus zijn geblindeerd.

Eenmaal binnen verdringen kinderen en ouderen zich aan een hek om alsnog een glimp van hun helden op te vangen. En van het meest gewilde object deze dag, nu nog in het bezit van directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen van de KNVB: de schaal. Tig fotografen omringen haar.

Het blijken kleine symptomen van de kampioenskoorts als we bij binnenkomst van het perscentrum een A4'tje in onze hand krijgen gedrukt. De boodschap is kort maar krachtig: bij de opkomst hebben de journalisten geen zicht, vanwege "het grootste spandoek ooit in De Kuip".

Supportersvereniging FSV De Feijenoorder startte begin deze maand een inzamelingsactie voor de viering van het kampioenschap, waaronder een doek in het stadion en één in de stad. Binnen 24 uur was er al meer dan 100.000 euro opgehaald. De teller stond zondag om 10.00 uur op 180.000 euro.

Bij het betreden van stadion zien we een glimp van de plannen. Op de gehele tweede ring ligt een spandoek ingerold dat het hele stadion rond gaat. De grootse woorden lijken te worden waargemaakt.

Ook een breekbare Lee Towers brengt De Kuip in extase. Foto: ANP

Lee Towers steelt de show

Geen gefluit, maar kampioensliederen zwellen aan als de spelers van Go Ahead Eagles om 16.11 uur het veld op komen voor de warming-up. De mannen van trainer René Hake zijn de enigen die het feestje kunnen verstieren, ook al spelen ze nergens meer om. De Feyenoord-aanhang, doorgaans niet vies van wat intimidatie, houdt zich rustig.

Het helse kabaal klinkt pas als een minuut later de spelers van Feyenoord het veld opstappen, met aanvoerder Kökçü voorop. Geklap, oerkreten en hardcorebeats gaan door de atmosfeer. De Kuip is even een openluchtfestival.

Dat verandert als een man in donkerblauw maatpak met gouden microfoon zich op het veld meldt. In Rotterdam kan dat maar één iemand zijn. Geen kampioenswedstrijd zonder Towers, moeten ze bij Feyenoord gedacht hebben. Hoe breekbaar The voice of Rotterdam tegenwoordig ook is, na een gebroken heup eerder dit jaar.

En dus klimt de 77-jarige Towers een paar minuten voor de aftrap op een speciale stoel bij de spelerstunnel om Mijn Feyenoord en You'll Never Walk Alone te zingen. De stem van Towers is niet zo krachtig meer, maar hij krijgt hulp van 50.000 fans, die met hun sjaaltjes deinzen op de klanken van You'll Never Walk Alone.

Het indrukwekkende spandoek in De Kuip. Foto: Pro Shots

'Ga staan voor de kampioen!'

Dan verdwijnt het zicht. De makers overdreven niet toen ze zeiden dat ze het grootste spandoek ooit in De Kuip hadden gemaakt. Rondom het hele stadion prijkt een wit doek, met daarop de eerdere landstitels en de bekende leus uit het opgeleefde lied Feyenoord, Feyenoord van wijlen Cock van der Palm: Feyenoord, Feyenoord, wat gaan we doen vandaag? Wij gaan winnen alleen met hoeveel is de vraag?

Het geeft een indrukwekkend beeld in De Kuip. Als scheidsrechter Allard Lindhout voor de aftrap fluit, is dat voor de fans van Feyenoord het beginsignaal om kampioensliederen in te starten. En dat gebeurt helemaal als Oussama Idrissi na een kwartier de score opent.

Opluchting en euforie vechten hoorbaar om voorrang. Netten voorkomen dat rondvliegend bier op het veld belandt. Het heersende sentiment is nu helemaal dat het vandaag niet misgaat voor Feyenoord. Clubtopscorer Santiago Giménez maakt direct daarna aan alle spanning een einde. Het grote aftellen begint, zeker als Igor Paixão na rust met een geweldige knal de 3-0 maakt.

'Arne, Arne, we worden kampioen!' en 'Ga staan voor de kampioen!' schallen door De Kuip. De plastic schalen gaan de lucht in. Op het Hofplein springen duizenden mensen de fontein in. De bedevaarders hebben gekregen waarvoor ze kwamen. Het geloof in Feyenoord is nog nooit zo groot geweest.

Politie verricht meer dan honderd aanhoudingen De politie heeft zondagavond in Rotterdam ruim honderd aanhoudingen verricht rond de kampioenswedstrijd van Feyenoord. De arrestaties waren onder meer voor vernielingen en het belagen van agenten. De Mobiele Eenheid (ME) zette onder meer een waterkanon in op De Coolsingel, waar de spelers maandag om 12.00 uur gehuldigd worden.