Landstitels waren altijd incidenten: kan Feyenoord nu langer succesvol zijn?

Behalve in de jaren zeventig zijn landstitels van Feyenoord vrijwel altijd incidenten geweest. Kan Feyenoord na het zestiende landskampioenschap nu wel het fundament voor een succesperiode leggen? Een blik op de club leert dat er nog talloze pijnpunten zijn.

De balkonscène op de Coolsingel is maandag pas net voorbij als Quilindschy Hartman al naar de toekomst kijkt. "De stijgende lijn is ingezet", zegt de linksback van Feyenoord vol bravoure. "Als we de groep bij elkaar kunnen houden, kunnen we volgend jaar nog beter zijn dan dit jaar."

Nu de grootste kampioensfeesten in Rotterdam achter de rug zijn, werpt de vraag zich op of Feyenoord ook de komende jaren de beste club van Nederland kan zijn. Landstitels zijn tot dusver vrijwel altijd incidenten bij de club van het grote lijden geweest.

De laatste keer dat Feyenoord twee keer achter elkaar landskampioen werd, was begin jaren zestig. De titelprolongatie in 1962 was ook de enige in het 115-jarige bestaan van de club. Telkens was Feyenoord al vrij snel terug bij af, behalve in de gouden jaren zestig en zeventig dan.

Feyenoord krijgt nu een nieuwe kans. Dankzij de landstitel plaatsen de Rotterdammers zich voor de Champions League, waardoor ze zeker 30 miljoen euro aan premies incasseren. De begroting komt voor het eerst in de geschiedenis boven de 100 miljoen euro uit. Hoogstwaarschijnlijk wordt uitblinker Orkun Kökçü voor tientallen miljoenen euro's verkocht.

Het is geld dat Feyenoord hard nodig heeft in de ratrace met Ajax en PSV. Want wie nuchter naar de club kijkt, ziet nog talloze pijnpunten die een Rotterdamse dominantie in de weg kunnen staan. Op financieel en organisatorisch gebied.

De Feyenoord-selectie werd maandag gehuldigd op het bordes van het stadhuis aan de Coolsingel.

Plafond en slecht transferbeleid

Feyenoord zit al jaren tegen zijn financiële grenzen aan. Ieder seizoen zijn de seizoenkaarten in De Kuip uitverkocht en zitten alle plekken voor sponsoren vol, maar de achterstand op Ajax blijft immens (zie kader hieronder). Feyenoord was daarom lang voorstander van een nieuw stadion aan de oevers van de Nieuwe Maas. Na lang getouwtrek klapten de plannen vanwege stijgende bouwkosten.

De belangrijkste verklaring voor de kloof is slecht transferbeleid. Feyenoord had tussen 2010 en 2022 een negatief transfersaldo van 30 miljoen euro. In diezelfde periode draaide Ajax een plus van 185 miljoen euro.

Frank Arnesen doorbrak de afgelopen jaren de negatieve trend bij Feyenoord. Als technisch directeur hengelde hij tussen 2020 en 2022 Arne Slot binnen als trainer en renoveerde hij de scouting, met succes én afgelopen zomer eindelijk een lucratieve transferzomer tot gevolg.

Na de verloren Conference League-finale verkocht Feyenoord voor 69 miljoen euro. Een ongekend goed, maar ook een bitter noodzakelijk resultaat voor de club. Want Feyenoord stond weer eens te springen om geld.

Bij de zoektocht naar nieuwe spelers werd dat pijnlijk duidelijk. Grote namen bleven uit, Slot mocht maar 40 procent van de transferinkomsten uitgeven. Het duistere verleden wierp een schaduw over De Kuip. En nog.

Omzet topclubs in seizoen 2021/2022 Ajax: 189 miljoen euro PSV: 93 miljoen euro Feyenoord: 87 miljoen euro

Miljoenenschuld en dunne directie

Feyenoord kampt nog altijd met een miljoenenschuld. De club werd in 2010 door een groep rijke ondernemers van de ondergang gered: de Vrienden van Feyenoord. De 32 miljoen euro die zij in de club staken was alleen geen gift. Ze kregen 49 procent van de aandelen van de club ervoor terug.

De bedoeling was dat dit een tijdelijke constructie zou zijn. In 2018 werd afgesproken dat Feyenoord 15 procent van de inkomsten uit Europees voetbal en 20 procent van de transferinkomsten zou gebruiken om de aandelen af te kopen. Feyenoord kan bij financiële tegenvallers afzien van die betalingen. Dat deed de club volgens NRC ook vorig jaar, om de leeggelopen selectie aan te vullen.

De grote vraag is of Feyenoord dat opnieuw kan doen nu de zilvervloot De Kuip binnenvaart. Algemeen directeur Dennis te Kloese staat zo op een kruispunt. Lost hij de schulden in één klap af? Of gaat het geld naar een Champions League-waardige selectie? Ramiz Zerrouki (FC Twente) en Thomas van den Belt (PEC Zwolle) zijn inmiddels al binnengehaald voor in totaal 8 miljoen euro.

Daarbij is ook de vraag wie de technische zaken gaat vormgeven. De club zit na het gedwongen vertrek van Arnesen (gezondheidsklachten) al sinds oktober zonder technisch directeur. Te Kloese neemt sindsdien de honneurs waar. Hij overlegt weliswaar veel met Slot, maar zo'n constructie is kwetsbaar.

Er komt sowieso veel aan op Te Kloese. Feyenoord doet het sinds februari ook zonder commercieel directeur, na het vertrek van Joris van Dijk. Dat terwijl de commerciële afdeling juist een flinke inhaalslag op Ajax te maken heeft. De Amsterdamse rivaal haalde vorig seizoen twee keer zoveel uit marketing, merchandise en sponsordeals als Feyenoord (86 miljoen euro om 41 miljoen euro), zo blijkt uit de jaarverslagen.

Algemeen directeur Dennis te Kloese staat met Feyenoord op een kruispunt. Foto: Getty Images

Zilvervloot gloort dankzij spelers

Feyenoord heeft afgelopen seizoen aangetoond dat beleid van geld kan winnen, ook al overwinnen op de langere termijn vaak de rijkere clubs. Alleen is onzeker of de belangrijkste man achter het succes blijft.

Trainer Slot zou volgens diverse media een gesprek met Tottenham Hotspur hebben gehad. Feyenoord probeert de succescoach met een flinke salarisverhoging in De Kuip te houden. Zijn huidige contract loopt nog door, tot de zomer van 2025.

Slot zei zondag tegen de NOS niet bang te zijn dat Feyenoord instort als hij vertrekt. De club staat er "dusdanig goed op dat elke andere trainer er succesvol kan zijn". Daarbij keek hij hoogstwaarschijnlijk naar de leeftijd en de transferwaarde van de selectie.

Feyenoord bestaat voornamelijk uit jonge twintigers. Belangrijke spelers als Kökçü (2025), Santiago Giménez (2026), Dávid Hancko (2026) en Lutsharel Geertruida (2025) liggen nog voor meerdere jaren vast. Feyenoord kan daardoor in de onderhandelingen de hoofdprijs vragen. Noodgedwongen spelers verkopen lijkt ook niet nodig te zijn, nu deelname aan de Champions League een feit is.