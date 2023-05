Oppermachtig Feyenoord kroont zich na zes jaar weer tot landskampioen

Feyenoord is zondag in De Kuip voor het eerst in zes jaar kampioen van Nederland geworden. De ploeg van trainer Arne Slot won eenvoudig met 3-0 van Go Ahead Eagles en is twee wedstrijden voor het einde niet meer te achterhalen door de concurrentie.

In een uitzinnige Kuip stond Feyenoord al na achttien minuten met 2-0 voor dankzij doelpunten van Oussama Idrissi en clubtopscorer Santiago Giménez. Vervolgens was het aftellen naar de titel, want Go Ahead Eagles was niet bij machte om het kampioensfeest van de thuisclub te verstoren. Na rust maakte Igor Paixão er 3-0 van.

Voor Feyenoord is het de zestiende landstitel in totaal en de eerste sinds 2017. Precies zes jaar geleden bezorgde Dirk Kuijt de club de titel met een hattrick in de legendarische kampioenswedstrijd tegen Heracles Almelo (3-1). Destijds moest Feyenoord maar liefst achttien jaar op het landskampioenschap wachten.

Kuijt en toenmalig trainer Giovanni van Bronckhorst reikten in De Kuip de schaal uit aan de Feyenoord-selectie. De ploeg van Slot wordt maandag om 12.00 uur op het bordes van het stadhuis aan de Coolsingel gehuldigd. In 2017 waren daar zo'n 150.000 mensen bij aanwezig.

De landstitel is voor Feyenoord een bekroning van een topseizoen. De club verloor slechts één wedstrijd en ging al bij het ingaan van de winterstop aan de leiding in de Eredivisie. Daarna stond Feyenoord de koppositie niet meer af. Ajax, dat de laatste drie landstitels won, en PSV volgen op grote afstand van de Rotterdammers, die volgend seizoen in de Champions League spelen.

Stand boven in de Eredivisie: Feyenoord 32-79 (+50) PSV 31-68 (+47) Ajax 31-63 (+47) AZ 31-61 (+27) FC Twente 32-58 (+32)

Feyenoord is kampioen van Nederland. Foto: Getty Images

Droomstart neemt alle twijfels weg

De kampioenswedstrijd van Feyenoord ontpopte zich tot een feestdag van Rotterdam. Uitzinnige taferelen met duizenden mensen deden zich voor toen de spelersbus van Feyenoord bij De Kuip arriveerde en in het stadion was dat niet anders.

Bij de opkomst rolde een megagroot spandoek van de tweede ring, dat het hele stadion vulde. Daarop stond de bekende leus uit het lied Feyenoord, Feyenoord van wijlen Cock van der Palm: Feyenoord, Feyenoord, wat gaat we doen vandaag? Wij gaan winnen, alleen met hoeveel is de vraag?

De toon was gezet en de spelers moesten de fans nu geven waarvoor ze waren gekomen: een kampioensfeest. Na een zenuwachtige openingsfase zorgde Oussama Idrissi na een kwartier spelen voor de bevrijdende 1-0. Op aangeven van Mats Wieffer schoot de linksbuiten de bal met rechts door de benen van doelman Jeffrey de Lange van Go Ahead Eagles.

Opluchting en ontlading vochten om voorrang bij het volksfeest dat in De Kuip losbarstte. Toen drie minuten later Giménez de beslissende 2-0 binnenschoot, trilde het stadion van euforie op zijn grondvesten. De Mexicaan ramde de bal knap in het dak van het doel na voorbereidend werk van Paixão.

Go Ahead Eagles deed er een schepje bovenop, uit vrees voor een monsternederlaag. De bezoekers waren met hulp van Feyenoord nog dicht bij de 2-1, toen Mats Wieffer een vrije trap achter zijn eigen doelman Justin Bijlow kopte. De lat bracht redding voor Feyenoord. Het paste in een seizoen waarin alles lukte voor de oppermachtige landskampioen.

Oussama Idrissi zorgde voor de bevrijdende 1-0 in De Kuip. Foto: ANP

Paixão doet duit in het zakje

Feyenoord wilde de fans ook na rust trakteren op een champagnewedstrijd, getuige het gretige spel in de eerste minuten. Voor veel supporters was dat alleen niet zichtbaar, omdat er fakkels werden afgestoken en rook het stadion vulde.

In de mist zorgde Paixão voor het voetbalhoogtepunt van de wedstrijd. De rechtsbuiten nam in de 54e minuut fraai aan met rechts en haalde met zijn linkerbeen snoeihard uit. De bal viel als een granaat in de bovenhoek.

'Arne, Arne, we worden kampioen!', zongen de fans richting trainer Slot. Andere kampioensliederen zwollen aan. Het was in de resterende 35 minuten aftellen naar de titel. Na 'Wij zijn kampioen, wij zijn kampioen' floot scheidsrechter Allard Lindhout af en barstte er na zes jaar weer een volksfeest los in De Kuip.