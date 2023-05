Verwachte elf namen moeten Feyenoord tegen Go Ahead aan landstitel helpen

Feyenoord begint zondag met de verwachte elf basisspelers aan de kampioenswedstrijd tegen Go Ahead Eagles (aftrap 16.45 uur). Marcus Pedersen vervangt weer de geblesseerde Gernot Trauner en Igor Paixão krijgt opnieuw de voorkeur boven Alireza Jahanbakhsh.

Daarmee houdt trainer Arne Slot aan dezelfde elf namen vast als vorige week zondag tegen Excelsior. Feyenoord speelde volgens Slot op Woudestein de slechtste wedstrijd van het seizoen, maar won desondanks met 0-2 door twee doelpunten van spits Santiago Giménez.

Net als in Kralingen vormt Lutsharel Geertruida met Dávid Hancko een koppel in het hart van de verdediging. Geertruida neemt de plaats in van Gernot Trauner, die met een knieblessure kampt en dit seizoen mogelijk niet meer in actie komt. Pedersen lost Geertruida af als rechtsachter.

Feyenoord moet in De Kuip winnen van Go Ahead Eagles om zich voor de zestiende keer in de geschiedenis tot landskampioen te kronen. Bij puntenverlies zijn de Rotterdammers afhankelijk van het resultaat van nummer twee PSV, dat later op de dag Fortuna Sittard ontvangt (aftrap 20.00 uur).

Mocht Feyenoord zoals verwacht winnen, dan reiken clubiconen Robin van Persie en Giovanni van Bronckhorst de schaal uit. Van Bronckhorst was bij de laatste landstitel van Feyenoord in 2017 de trainer van de club. In dit scenario volgt maandag om 12.00 uur een huldiging op de Coolsingel.

Feyenoord-Go Ahead Eagles begint zondag om 16.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Allard Lindhout. Go Ahead is al zeker van lijfsbehoud en mag nog hopen op de achtste plaats, die aan het einde seizoen recht geeft op deelname aan de play-offs om Europees voetbal.