Met Formule 1-wijsheid eist Slot scherpte bij Feyenoord richting kampioensduel

Rotterdam en de rest van Nederland hebben Feyenoord al tot landskampioen verklaard. Maar trainer Arne Slot wil daar richting de kampioenswedstrijd van zondag tegen Go Ahead Eagles (aftrap 16.45 uur) helemaal niets van weten. Hij gebruikt een wijsheid uit de Formule 1 om zijn spelers scherp te houden.

Sinds de opkomst van Max Verstappen kijkt Slot regelmatig via de televisie naar de Formule 1. Daar hoort hij commentatoren, coureurs en teambazen steevast roepen: to finish first, you first have to finish.

Het is precies die wijsheid die de ontspannen Slot twee dagen voor de kampioenswedstrijd op zijn persconferentie aanhaalt. Behalve PSV-trainer Ruud van Nistelrooij heeft iedereen zich bij de landstitel van Feyenoord neergelegd, maar de coach van Feyenoord wil daar helemaal niet aan denken. Hoe vaak journalisten het vrijdag ook proberen.

Slot eist scherpte en concentratie van zijn ploeg, ook al weet hij dat zijn spelers op het veld geen lekke band kunnen krijgen en beseft hij "als geen ander dat Feyenoord er onwaarschijnlijk goed voor staat". "Maar als je het nog niet binnen hebt, moet je het eerst nog wel doen."

En dus benadert Slot de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles op precies dezelfde manier als de 31 duels hiervoor. Dat betekent dat hij het spel van Go Ahead tot in detail heeft geanalyseerd. De bespreking van vrijdag was ook niet anders dan anders. Geen succeswensen van familieleden, maar tactische instructies. Slot verwacht ook hetzelfde agressieve en aanvallende spel van zijn spelers als voorheen.

Arne Slot maakte op de persconferentie een ontspannen indruk. Foto: ANP

'Had niet verwacht met Feyenoord om de titel te spelen'

Ook Slot kan niet ontkennen dat zijn honderdste wedstrijd als trainer anders wordt dan de 99 hiervoor. "Het is prachtig dat je op het punt staat om een kampioenswedstrijd te spelen. Ik had dat toen ik hier bijna twee jaar geleden kwam niet verwacht."

Het is voor Slot alleen geen reden om naar filmpjes van eerdere kampioenswedstrijden van Feyenoord te kijken. Of zich te laten bijpraten door assistent-trainer John de Wolf, die in 1993 met Feyenoord kampioen werd. "Als ik mijn tijd kan verdoen aan wedstrijden van Go Ahead Eagles of onze eigen trainingen, doe ik dat."

Alleen via de pers krijgt Slot sporadisch wat van de titelkoorts in Rotterdam mee. De ene na de andere horecagelegenheid verzint een Feyenoord-gerecht, de fans zamelen geld in voor een megaspandoek bij de opkomst van zondag en Rotterdamse scholieren kunnen maandag vrijaf krijgen voor de eventuele huldiging op de Coolsingel.

Dat is veelal aan Slot voorbijgegaan. Hij keek deze week naar de crimeserie Incognito op Videoland én naar de Europese wedstrijden. Zich afzonderen van de buitenwereld is voor hem de manier om de focus te bewaren, vertelde hij vorige week al voor het gewonnen duel met Excelsior.

Feyenoord alleen zonder Trauner en Walemark Feyenoord moet het in de kampioenswedstrijd tegen Go Ahead Eagles alleen zonder basisspeler Gernot Trauner en Patrik Walemark doen. Trauner miste zondag al de gewonnen uitwedstrijd tegen Excelsior (0-2) door een knieblessure. Hij is enkele weken uit de roulatie, zo heeft onderzoek afgelopen week uitgewezen. Het seizoen van aanvaller Walemark zat er door een spierblessure in april al op. Verder beschikt trainer Arne Slot over een fitte selectie.

'Spelers zijn rustig onder titelkoorts'

Ook aan de spelers heeft Slot het niet gemerkt. "Ze zijn rustig. Als dat niet zo was geweest, hadden we moeten ingrijpen. Maar ze hebben deze week goed en fanatiek getraind. Ze kunnen zich natuurlijk niet helemaal afsluiten voor wat er buiten ons gebeurt. Dat hoeft ook niet. Het is iets heel moois waar we mee bezig zijn."

Op de wedstrijddag zal de spanning toenemen, weet Slot. Ook bij hem. "Maar ik heb als speler van PEC Zwolle twee keer voor de titel mogen spelen en dat heb ik vooral als heel mooi ervaren. Ik hoop dat ik dat nu op dezelfde manier als trainer kan ervaren."

Slot verwacht een "geweldige sfeer" in De Kuip. "Het zou wat gek zijn als er geen spandoek hangt en iedereen stil is als wij naar buiten komen. Als dit stadion ergens om bekendstaat, is het wel om de geweldige sfeer."

Hoe de waarschijnlijke huldiging van Feyenoord zondag in het stadion en die van een dag later op de Coolsingel eruit gaan zien, wil Slot nog niet weten. Want, zoals de Formule 1 hem leerde: to finish first, you first have to finish.