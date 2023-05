Het Giménez-effect: in Mexico ontbijten de voetbalfans met Feyenoord

Santiago Giménez heeft zijn eigen liedje bij Feyenoord en is een van de gezichten van het succesvolle seizoen, dat zondag is bekroond met de landstitel. De Mexicaan kan na een jaar al niet meer stuk in Rotterdam en wordt nu ook in zijn thuisland op handen gedragen.

Daniel Reyes keerde in februari voor een bruiloft terug naar Mexico. De in Nederland wonende Mexicaanse journalist kwam op het vliegveld aan met een koffer vol Feyenoord-shirts, waarvan de meeste met rugnummer 29.

Geen speler in Mexico is populairder dan de 22-jarige Giménez. En dat terwijl Reyes de afgelopen jaren ook landgenoten als Hirving Lozano, Andrés Guardado (allebei oud-PSV) en Edson Álvarez (Ajax) naar Nederland zag komen. "Het is niet te vergelijken", vertelt Reyes. "Santiago staat in Mexico qua populariteit op eenzame hoogte."

De verklaring voor de populariteit van de Feyenoorder? "Het klinkt misschien heel raar, maar als je in Mexico voetballer bent, dan lijkt het alsof je God bent. Normaal lukt het spelers niet om nederig te blijven, maar Santiago lukt dat duidelijk wel."

Cv Santiago Giménez Volledige naam: Santiago Tomás Giménez

Santiago Tomás Giménez Leeftijd: 22

22 Vorige club: Cruz Azul (Mexico)

Cruz Azul (Mexico) Contract bij Feyenoord tot: 30 juni 2026

0:24 Afspelen knop Giménez voor het stoplicht toegezongen door Feyenoord-fans

'Feyenoord is hier de populairste club uit Europa'

In De Kuip kreeg Giménez al snel een liedje met zijn naam op de klanken van Carnaval de Paris (het themanummer van het WK in 1998). En, zoals uit bovenstaande beelden blijkt, ontkomt hij zelfs op weg naar huis niet aan die makkelijk te onthouden lofzang.

Na een lastig begin en een concurrentiestrijd met Danilo is de Mexicaan een publiekslieveling geworden, ziet oud-spits Peter Houtman. "Elke speler heeft in De Kuip zijn eigen liedje, maar dat van hem hoor je de laatste wedstrijden wel heel veel", vertelt de stadionomroeper van De Kuip.

In Mexico beleven ze de wedstrijden van Feyenoord en Giménez nét wat anders. Door het tijdsverschil zijn de meeste wedstrijden van de aanstaande Eredivisie-kampioen vroeg in de ochtend. Geen volle kroegen dus. Alleen als mensen voor een ontbijt de deur uitgaan, staat de wedstrijd overal aan.

"Feyenoord is in Mexico op dit moment de populairste club uit Europa", verzekert Reyes. Dat is volledig te danken aan de spits. Er zijn niet veel Mexicanen die het goed doen in Europa. "En ze kijken in Mexico vooral naar spelers die doelpunten maken. Bij Giménez zit je dan dus wel goed."

Giménez ging niet mee naar het WK In Mexico heerst nog altijd ongeloof dat Santiago Giménez niet meeging naar het WK, waar Mexico al in de groepsfase werd uitgeschakeld. "Iedereen vraagt zich nog steeds af waarom hij in vredesnaam niet werd geselecteerd. Mexico had zijn doelpunten echt nodig", zegt Daniel Reyes. Hoewel er in het land veel onbegrip is, blijft Giménez er volgens Reyes rustig onder. "Als je met hem erover praat, zegt hij: 'Het mocht niet zo zijn en God wilde het nog niet. Door naar de volgende.' Dat is niet een standaard antwoord, dat meent hij ook echt."

'Giménez is heel anders dan bijvoorbeeld Álvarez'

Niet alleen de 23 doelpunten in het shirt van Feyenoord, maar vooral ook zijn presentatie levert Giménez veel populariteit op. De zoon van de in Argentinië geboren Mexicaanse international Christian Giménez is volgens Reyes beduidend anders dan zijn landgenoten.

Giménez blijft opvallend rustig, ondanks de verering in Mexico en Rotterdam én de miljoenen op zijn bankrekening. "In Nederland is het heel normaal dat iedereen een beetje nederig is, maar in Mexico is dat het niet. Het is al bijzonder dat hij hier naar 'gewone' restaurants gaat", vertelt Reyes.

Ook zijn optredens in de media zijn beduidend anders. Reyes vergelijkt het met Álvarez: de Ajacied spreekt nauwelijks met journalisten en komt voornamelijk via de clubkanalen van Ajax aan het woord. Feyenoord en Giménez hebben dat volgens Reyes beduidend beter aangepakt. "Als iemand uit Mexico een interview wil: ja, graag."

Bovendien zoekt hij samen met zijn vriendin Fer Serrano (in Mexico bekend als actrice) de mensen geregeld op via een livestream op sociale media. Daar beantwoordt hij dan vragen. Recent vertelde hij in een stream dat niet zijn vader of voormalig Real Madrid-speler Hugo Sánchez zijn jeugdidool was, maar de minder bekende Adolfo Bautista. "Dat is dan nieuws in Mexico", zegt Reyes lachend.

Fer Serrano, de vriendin van Santiago Giménez, bij de Johan Cruijff ArenA. Foto: Instagram/Fer Serrano

Giménez vermaakt zich opperbest in Nederland

In Rotterdam weten Giménez en zijn vriendin maar al te goed wat er speelt. Zo kon de Mexicaanse actrice het bij de uitwedstrijd tegen Ajax niet laten om in een Feyenoord-shirt een foto te maken voor de Johan Cruijff ArenA. Iets dat de Feyenoord-fans vanzelfsprekend waardeerden.

Ondanks zijn stroeve start zijn Giménez en zijn vriendin vanaf dag één razend populair in Rotterdam. "Giménez heeft een aantal eigenschappen: het sleuren, het nooit opgeven en het harde werken. Daar houden ze hier wel van in De Kuip", zegt Houtman.

Giménez zelf heeft het uitstekend naar zijn zin, zegt Reyes. "Hij vindt het fantastisch. Rotterdam als stad en Nederland als land. En ook de supporters. Vanaf de eerste dag was hij onder de indruk van de passie die de fans van Feyenoord hebben."