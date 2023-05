Kampioenen van toen over Feyenoord van nu: 'Ze zijn PSV en Ajax ver voorbij'

Feyenoord heeft zondag in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles de zestiende landstitel uit de clubhistorie veiliggesteld. Wat is de kracht van dit elftal? En kan Feyenoord nu structureel meedoen om de landstitel? De kampioenen van toen over het Feyenoord van nu.

Wat is de kracht van dit Feyenoord?

Rinus Israël: "Het zit 'm dit jaar niet alleen in het harde werken. Ook het druk zetten en het combinatievermogen zien er bij Feyenoord heel goed uit. In voetballend opzicht zijn ze PSV en vooral Ajax ver voorbij."

Peter Houtman: "De kracht van deze ploeg zit in zijn frisheid en fitheid. Het is niet voor niets dat Feyenoord zo vaak aan het einde van de wedstrijd toch de punten heeft binnengehaald."

Peter van Vossen: "Eenheid is de kracht van dit Feyenoord. Ik heb zelfs tot vandaag nog steeds het idee dat ze nog wel een keer een uitglijder maken. Maar op een of andere manier heeft deze ploeg zó veel vertrouwen. Ze gaan er zowat van vliegen."

Karim El Ahmadi: "Als je het vergelijkt met PSV en Ajax hebben ze bij Feyenoord de beste spelers in de verdediging en in de as van het veld staan. Mede daardoor waren ze in staat om ook in de fase dat niet alle spelers in vorm waren wedstrijden over de streep te trekken. Dat is het belangrijkste om kampioen te worden."

De oud-kampioenen Rinus Israël (81) werd driemaal kampioen met Feyenoord (1968/1969, 1970/1971 en 1973/1974) en volgt de club nog altijd op de voet.

werd driemaal kampioen met Feyenoord (1968/1969, 1970/1971 en 1973/1974) en volgt de club nog altijd op de voet. Peter Houtman (65) werd in het seizoen 1983/1984 kampioen met Feyenoord en is tegenwoordig stadionspeaker in De Kuip.

werd in het seizoen 1983/1984 kampioen met Feyenoord en is tegenwoordig stadionspeaker in De Kuip. Peter van Vossen (55) werd in het seizoen 1998/1999 kampioen met Feyenoord en volgt de club nu als liefhebber.

werd in het seizoen 1998/1999 kampioen met Feyenoord en volgt de club nu als liefhebber. Karim El Ahmadi (38) werd in het seizoen 2016/2017 kampioen met Feyenoord en is tegenwoordig analist bij ESPN.

Wie is de grootste revelatie van dit seizoen?

Israël: "Ik ben vaak kritisch geweest op Orkun Kökçü. Hij leed veel balverlies en wilde werkelijk alles doen. Kökçü had toen alleen nog een heel andere rol in het team. Nu wordt hij wat eerder in het spel betrokken en heeft hij alle ruimte om de passing te verzorgen. Dat kan hij geweldig."

Houtman: "Veel mensen kijken naar de middenvelders en aanvallers, maar ik zou graag het centrale verdedigingsduo willen noemen. Kijk maar naar de 'Kale Kletser', zoals Gernot Trauner hier in Rotterdam wordt genoemd. Hij staat symbool voor de degelijkheid van de hele ploeg."

Van Vossen: "Voor mij is het toch Kökçü. Ik kon me een jaar geleden haast niet voorstellen dat een buitenlandse ploeg in hem geïnteresseerd zou zijn. Maar zoals hij dit jaar speelt, kan hij ook gewoon naar de Premier League. Hij is buiten zijn uitstekende kwaliteiten als voetballer ook nog eens een aanjager geworden."

El Ahmadi: "Kökçü, zonder twijfel. Hij was vorig seizoen al wel goed, maar toen was hij vanwege zijn jonge leeftijd nog veel met zich zelf bezig. Arne Slot heeft begin dit jaar een geweldige keuze gemaakt door hem aanvoerder te maken. Daardoor is hij een echte leider geworden."

De oud-Feyenoorders noemen vooral Orkun Kökçü als de revelatie van dit seizoen. Foto: ANP

In hoeverre heeft Feyenoord deze titel te danken aan Slot?

Israël: "Slot heeft het maximale uit dit elftal gehaald. Feyenoord heeft goed ingekocht en Slot heeft het vervolgens geweldig bij elkaar gebracht. Hij heeft gekozen voor de juiste manier van spelen, die perfect is ingericht op de kwaliteiten van de spelers."

Houtman: "Voor een heel groot deel. Sinds zijn komst is er binnen de club een frisse wind gaan waaien. Hij heeft een fris en conditioneel sterk elftal neergezet en staat voor duidelijkheid. Dat zie je aan alles. Zowel aan het wedstrijdplan als aan de keuzes die hij maakt."

Van Vossen: "Zonder Slot was Feyenoord geen kampioen geworden, maar Slot zonder Feyenoord ook niet. Het is als een dirigent met zijn orkest, alles moet kloppen. En alles klopt dit jaar gewoon. Feyenoord heeft vaak geweldig voetbal laten zien en dat is natuurlijk ook vooral de hand van Slot."

El Ahmadi: "Bijna volledig. Ik heb weleens trainers gehad waarbij we totaal geen idee hadden wat we moesten doen als we vast werden gezet. Dat zie je dit jaar bij Feyenoord totaal niet. Een rechts- of linksback die het middenveld ingaat, dat doen die jongens niet uit zich zelf. Dat is echt getraind door Slot."

Succestrainer Arne Slot na wederom een overwinning van zijn ploeg. Foto: ANP

De laatste titelprolongatie was in 1962, kan Feyenoord nu weer langere tijd succesvol zijn?

Israël: "Ik zou niet weten waarom niet. Ze lijken met de aankopen nu op het juiste spoor te zitten en kunnen daarop voortborduren. Dit elftal kan je nog versterken door goede buitenspelers te halen. Er staan nu aardige spelers, maar het kan beter. Dit is normaal gesproken niet de top van Nederland."

Houtman: "Dat hoop ik vooral. Nu ze de Champions League ingaan, komen er financiële middelen bij, maar op een of andere manier heeft Feyenoord daar in het verleden geen gebruik van gemaakt om aan te haken bij PSV en Ajax. De belangrijkste vraag is natuurlijk wie er blijven. Qua spelers, maar vooral ook qua trainer."

Van Vossen: "Dat denk ik niet. Als Slot verstandig is, vertrekt hij. Een kampioenschap is echt het hoogst haalbare. Zo'n succesvolle periode duurt bovendien vaak maar één of twee jaar. Ook omdat de beste spelers worden verkocht."