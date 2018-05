Wat te doen als de eikenprocessierups in je tuin zit?

Het is warm voor de tijd van het jaar en daardoor start het seizoen van de eikenprocessierups eerder dan gebruikelijk. Als de rups eenmaal in je tuin zit is er weinig tegen te doen, dus je kunt hem maar beter voor zijn.

Wat is de eikenprocessierups?

De eikenprocessierups kwam vroeger alleen voor in warme landen in Zuid-Europa, maar is sinds een jaar of twintig 's zomers ook op grote schaal in Nederland te vinden. De rupsen worden zo genoemd omdat ze vooral in eikenbomen leven en 's nachts groepsgewijs, in processie, op zoek gaan naar voedsel.

Waarom is die rups zo schadelijk?

De eikenprocessierups laat overal minuscule haartjes achter, die schadelijk zijn voor de mens. Contact met deze pijlvormige brandharen kan volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen veroorzaken.

Hoe is de eikenprocessierups te bestrijden?

Gemeenten, provincies en andere instanties geven woningbezitters met een tuin één advies: ga niet zelf aan de slag met de bestrijding van deze beestjes. Dat is specialistisch werk, waarvoor je beter een ongediertebestrijdingsbedrijf kunt inschakelen. De bestrijding gebeurt met gif of door het wegbranden of wegzuigen van de rupsen met speciale apparatuur.

Kan ik dan helemaal niets doen als de eikenprocessierups eenmaal in mijn tuin zit?

Het RIVM geeft enkele tips om erger te voorkomen. Het belangrijkst is om te voorkomen dat brandharen of nesten je huis binnenwaaien. Heb je een zandbak in je tuin, dek die zo goed mogelijk af en laat geen spullen zoals speelgoed buiten slingeren. Verder raadt het RIVM aan om er rekening mee te houden dat op alle plaatsen waar de rups heeft gezeten, de brandharen nog geruime tijd (zes tot acht jaar!) kunnen blijven liggen.

Wat kost bestrijden?

Meestal kun je je bij de gemeente aanmelden voor preventieve bestrijding. Je tuin wordt dan meegenomen op de route van de verdelgingsploegen. Dat kost meestal zo'n 100 tot 125 euro, afhankelijk van het aantal bomen waar het om gaat. Als je acute problemen hebt en dan een bestrijdingsbedrijf moet inschakelen, wordt het uiteraard duurder.

Bedenk wel dat de eigenaar van de boom juridisch verplicht is om actie te ondernemen als de processierups zich erin genesteld heeft. Dus ook als je zelf niet zo zit met wat jeuk en geïrriteerde ogen, kan de gemeente je dwingen om een verdelger te bellen.