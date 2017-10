Zo richt je een kleine ruimte in

"Kijk naar wat je nodig hebt en neem niet meteen kleine meubels, omdat je weinig ruimte hebt", adviseert José Molenaar, Hoofdredacteur van Eigen Huis & Interieur. "Veel kleine meubels laten een ruimte vaak juist kleiner lijken. Kies juist voor een grote bank. Ga voor het grote gebaar ondanks de kleine ruimte."

En maak geen haast. "Ga er eerst wonen en kijk hoe het voelt. Kijk hoe het licht valt. Laat het interieur om je heen groeien. Verlichting is moeilijk. Veel mensen kopen een lamp, omdat ze 'm mooi vinden, maar denken niet aan hoe het licht valt en welk licht er nodig is in huis. Bedenk niet alles in één keer. Uitproberen is de basis voor de inrichting van je huis."

Houd het verder heel open en transparant, vult styliste Esther Jostmeijer aan. Zet niet je bank bij voorbaat bij de wand. Zet 'm ook eens midden in de ruimte en combineer de keuken met de woonkamer voor ruimtebesparing.

Gordijnen/raamdecoratie

Esther van den Boogaard weet alles over vloeren en de combinatie daarvan met wanden en ramen. Wat betreft gordijnen of wanddecoratie is het verstandig om niet heel zware gordijnen te nemen. Die nemen meer ruimte in beslag en maken daardoor de ruimte kleiner. "Neem een gordijn dat licht valt, zodat je luchtigheid in de ruimte houdt. En zorg voor een lichtpunt in de ruimte. Maak daarnaast je interieur niet te donker."

Vloer

Kijk goed naar de lichtinval in je huis. Dat is het advies van vloerexpert Bert-Jan Jurling. Lichte kleuren maken een ruimte over het algemeen groter. Ga je voor een houten vloer? Leg de banen dan in de lengte van de woning. En overweeg een visgraatvloer. Deze geeft optisch veel ruimte. Liever een tapijt of gietvloer? Dan is een effen, lichte kleur aan te raden.

Wand

"Kies voor diagonale lijnen, die ogen ruimtelijker", zegt Esther van Merode. Zij ontwikkelde een systeem waarmee je mos en gerecycled hout als wandbekleding gebruikt. "Dit geldt niet alleen voor je woonkamer, maar ook in de badkamer en keuken komt dat van pas. Je kan ook een 'baan' maken om meer breedte te creëren. En gebruik lichte kleuren. Ook variatie in kleur kan door de afwisseling ruimtelijker ogen."

Buitenruimte

Als je in de stad woont en een klein balkon hebt, hang dan een opklaptafel aan het balkon die je dichtklapt als je 'm niet gebruikt. Jeroen Vogelaar maakt duurzame oplossingen voor in de tuin, zoals tuinstoelen van gebruikte melkpakken. Hij benadrukt dat je goed je gewoontes in kaart moet brengen voordat je een keuze maakt: "Als je moet kiezen voor een plek om lekker te loungen of te eten, geef dan de eetruimte prioriteit. In de praktijk ga je daar waarschijnlijk vaker gebruik van maken."

"Verticaal tuinieren is helemaal van nu", zegt Jurgen Smit van Tuinmanieren. "Er zijn allerlei systemen beschikbaar die je op het balkon of in de tuin kan hangen. Zo zorg je voor een groene afscheiding en hoeven het toch niet meteen coniferen te zijn."

"Kies daarnaast juist voor een grote tegel in plaats van een kleine. Dat geeft een veel ruimtelijker effect. Het straalt rust uit. En gebruik zuilvormige siergrassen als je graag meer groen in je tuin wilt. Die nemen weinig ruimte in."

Badkamer

"Gebruik een afscheiding om meer ruimte te creëren", zegt Anton van Beek, badkamerspecialist. "Dat lijkt tegenstrijdig, maar als je een wand plaatst waar je aan de ene kant je wasbak hangt en aan de andere kant een douche, bespaar je veel. Verder kun je het bad opofferen voor een lekkere ruime douche."

Keuken

Trek je keuken bij je woonkamer of maak een simpele afscheiding om een ruimtelijk gevoel te krijgen. Kies daarnaast voor lichte kleuren, adviseert keukenexpert Bas de Wit.

Slaapkamer

Gebruik een boxspring, is het advies van beddenverkoopster Mariska Wols. "Deze kan je plaatsen zonder ombouw en dat zorgt automatisch voor een ruimtebesparing. Neem ook geen hoofdbord en kies, zo mogelijk, voor een iets lager bed. Een hoog bed, vult de ruimte enorm."

Tiny house

Door de verstedelijking gaan mensen steeds vaker klein wonen, legt Carlein Kieboom, hoofd styling van vtwonen, uit. "Je wilt ondanks de beperkte ruimte toch comfortabel wonen. Dat kan met een slimme indeling en opbergtips. Geef meubelstukken een dubbele functie. Een boekenkast als afscheiding tussen de keuken en de woonkamer. Of een handige werkplek die je gebruikt als zogenaamde divider."

"Bekijk daarnaast de pluspunten van de ruimte. Hoe valt het licht? Maak daar gebruik van. Ga daarna pas aan de slag met kleuren. Denk van groot naar klein. Je hoeft echt niet alles in één keer te beslissen."