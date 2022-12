Omstanders geven fiets aan agenten die brandstichters (17 en 18) achtervolgen in Tilburg

De agenten zagen tijdens hun surveillance in het centrum dat er dozen in brand stonden bij de horecagelegenheid. Er stonden twee jongens bij die wegrenden op het moment dat ze de agenten zagen, aldus de politie.

Te voet zetten de agenten vervolgens de achtervolging in. Omdat de afstand vrij groot was, gaven twee omstanders hun fiets af. Ook twee andere jongens renden mee in de achtervolging. In de Veemarktstraat lukte het uiteindelijk om beide jongens aan te houden.