Automobilist met harddrugs op ligt met draaiende motor te slapen in auto op kruising

De automobilist verklaarde dat hij GHB had gebruikt, maar een test van de politie wijst uit dat er mogelijk meer verdovende middelen in het spel waren.

De man gaf tijdens de controle aan dat hij GHB had gebruikt. Agenten namen daarop een test bij hem af die uitwees dat de man ook andere drugs op had. Een bloedtest was nodig om vast te kunnen stellen welke drugs hij precies had gebruikt, maar de Tilburger weigerde een bloedproef.