Vrouw steekt man neer in Tilburgse flat en zit overstuur buiten: ‘Ik heb iemand neergestoken’

Een man raakte vrijdagochtend gewond bij een steekpartij in een flat aan de Gregoriusstraat in Tilburg, dat meldt de politie. Dat gebeurde rond 9.15 uur. Een vrouw is op de vlucht geslagen en wordt gezocht.

Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Vrouw gaat ervandoor Een buurtbewoner uit een andere flat vertelt hoe ze een vrouw die onder invloed was buiten zag zitten. De vrouw was overstuur en zei 'ik heb iemand neergestoken'. Vervolgens zag de buurtbewoner dat een man met ontbloot bovenlijf de betreffende woning uitliep. Hij zou onder het bloed zitten. De meldster belde daarop de politie. Voordat agenten aanwezig waren is de verdachte vrouw echter in een andere auto gestapt met twee mannen en ervandoor gegaan. De politie is nog op zoek naar haar. Volgens een politiewoordvoerder lijken de verwondingen van de man 'ernstig maar niet levensbedreigend'. De meldster en een andere buurtbewoner zeggen dat het vaker onrustig is in de flat en de betreffende woning. De politie staat er vaker. De recherche is aanwezig en doet buurtonderzoek. Tilburg Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Tilburg Blijf met meldingen op de hoogte

