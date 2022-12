Man (53) overleden na ruzie voor daklozenopvang in Tilburg, Ossenaar (28) aangehouden

Een 53-jarige man is overleden na een ruzie op 8 december in Tilburg. Dat meldt de politie woensdag. Het slachtoffer werd zwaargewond aan de Reitse Hoevenstraat gevonden en bezweek enkele dagen later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De overleden man werd mogelijk mishandeld.

Agenten hielden woensdag een 28-jarige man uit Oss in zijn woning aan, omdat hij ruzie zou hebben gehad met het slachtoffer. Die ruzie vond plaats vlak voor de mogelijke mishandeling. De verdachte zit vast voor onderzoek. Het slachtoffer werd na de ruzie rond 15.00 uur gewond aangetroffen op het buitenterrein van een daklozenopvang, waar de Tilburger verbleef. Hij had zware verwondingen aan zijn hoofd. In het ziekenhuis werd duidelijk dat de man daaraan kon overlijden. Op 11 december werden de zware wonden hem inderdaad fataal. Tilburg Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Tilburg Blijf met meldingen op de hoogte

