Twee mannen opgepakt met inbrekerswerktuig, politie onderzoekt inbraakgolf

In Tilburg zijn dinsdagochtend een 39-jarige Tilburger en een 32-jarige man uit Woerden aangehouden. De politie hield hem aan omdat ze rond 4.00 uur met hoge snelheid vanaf Waalwijk Tilburg binnenreden. In Waalwijk was eerder op de avond een inbraak gepleegd en in de kofferbak van hun auto lag inbrekerswerktuig.

Loon op Zand, Kaatsheuvel en Waalwijk worden op dit moment geteisterd door een inbraakgolf. Van 1 oktober tot en met 14 december zijn er al 49 woninginbraken gepleegd. Volgens de politie was de passagier bij de aanhouding zichtbaar nerveus. Toen in de kofferbak het inbrekerswerktuig werd aangetroffen, werd het tweetal gearresteerd. De bestuurder uit Woerden bleek vanwege eerder overtredingen geen rijbewijs meer te hebben. Hij werd al eerder betrapt op rijden zonder rijbewijs. Valse naam De passagier gaf mondeling een valse naam op. Toen zijn paspoort in de auto werd gevonden, bleek hij een 39-jarige man uit Tilburg te zijn. De auto is in beslag genomen. De recherche gaat onderzoeken of het tweetal wat te maken heeft met de diverse inbraken in Loon op Zand, Kaatsheuvel en Waalwijk. "Sporen- en DNA-onderzoek moet duidelijk te maken of ze te maken hebben met de eerder inbraken", aldus een politiewoordvoerder. Tilburg Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Tilburg Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen