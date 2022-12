Agent in gezicht geslagen na aanhouding man met drugs in Berkel-Enschot

Volgens de politie gebeurde dat in het cellencomplex. Even daarvoor werd de man rond 20.00 uur aangehouden op de Generaal Eisenhowerweg in Berkel-Enschot.

In eerste instantie leek het om een tamelijk onschuldig incident te gaan. De man zat in een auto met draaiende motor een joint te roken. Iemand meldde dat. De agenten die ter plaatse gingen vorderden alle drugs. Daarop rende de man weg.

Hij viel echter en werd alsnog aangehouden. In zijn kleding vonden de agenten zakjes met ketamine, coke en hennep. Dat is allemaal in beslag genomen. Hij moest mee naar het bureau, maar verzette zich volgens de politie hevig. De agent liep door de klap een schram op in het gezicht, ter hoogte van zijn wenkbrauw.