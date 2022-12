Twee auto’s botsen frontaal op elkaar, beide automobilisten gewond naar het ziekenhuis

Bij een frontale botsing tussen twee auto's aan de Sint Josephstraat in Tilburg zijn twee automobilisten gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag. Een van de bestuurders zat bekneld in haar auto. Zij werd bevrijd door de brandweer.

De twee auto's botsten rond 01.20 uur frontaal op elkaar. Door de harde klap raakten beide automobilisten gewond. Een van de bestuurders zat met haar benen bekneld in haar auto. Naast de politie en ambulance werd ook de brandweer opgeroepen. Ziekenhuis Het lukte de brandweer de vrouw uit haar benarde positie te bevrijden. Daarna werd zij met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ook de andere bestuurder ging met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis. Bij de botsing raakten de auto's flink beschadigd. Een bergingsbedrijf werd opgeroepen de voertuigen af te voeren. Waardoor de twee auto's tegen elkaar botsten, is nog niet duidelijk. De politie doet verder onderzoek. Tilburg Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Tilburg Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen