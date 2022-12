Auto glijdt van de weg af en komt in een greppel terecht

Een auto is vrijdagochtend van de N260 afgegleden in Tilburg en in een greppel terechtgekomen. De automobilist kon op eigen kracht uit de auto komen.

Het ongeluk gebeurde rond 9.50 uur. De auto kwam uit de richting Dongen toen het fout ging. Het voertuig gleed van de weg en kwam achterstevoren tot stilstand in de berm. Mogelijk speelde de gladheid van vrijdagochtend een rol. De hulpdiensten rukten uit voor het ongeluk. De bestuurder raakte lichtgewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Hij is opgehaald door familieleden. Zijn auto wordt getakeld door een berger. Tilburg Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Tilburg Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen