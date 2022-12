Wethouder Grashoff: 'Fietsenstallingsprobleem Dwaalgebied bekend gaan aanpassingen doen'

Delen via E-mail

Wethouder Openbare ruimte en Mobiliteit Rik Grashoff erkent dat er fietsenstallingsproblemen zijn in het Dwaalgebied. Hij geeft dit aan naar aanleiding van vragen van de PvdA-fractie. 'Er zijn te weinig plekken en de 1-uur regeling is een ongelukkige.'

Al langere tijd zijn er parkeerproblemen rondom het Dwaalgebied. PvdA Tilburg krijgt er dan ook veel klachten over. Onder andere over de Algemene Fiets Afhandel Centrale (AFAC) die actief fietsen opruimt.

Wethouder Grashoff zegt de problemen te herkennen die door de PvdA geschetst worden. "Er zitten een aantal aspecten aan. Er is echt overlast die de doorgang blokkeert als mensen er met de rolstoel of kinderwagen langs willen." Gelijktijdig erkent hij dat de regeling nu niet goed in elkaar zit.

Maatwerk en uitbreidingen

"Bij bewoners is het uitgangspunt dat mensen zelf iets moeten regelen voor de stalling van hun fiets. Wij begrijpen dat dit niet altijd kan, omdat er ook mensen op kamers wonen. In die gevallen leveren we maatwerk en hebben we overleg met deze inwoners.

Met de blauwe vakken wil de gemeente de boel reguleren "Maar we merken dat deze moeten worden uitgebreid. Veel mensen willen de vakken echter voor de deur, dus is het passen en meten, maar dit proces loopt nog."

En dan is er de 1-uur regeling voor deze blauwe vakken. "Die vind ik ongelukkig en die gaan we wijzigen", aldus Grashoff. "Maar ik wil met een samenhangend plan terugkomen waarin alles meegenomen wordt. Dat zal zijn in het eerste kwartaal van volgend jaar." De wethouder zegt verder dat ook met de stalling deze problemen zich voor zouden doen. "Dit zijn dus extra maatregelen."

De fietsenstalling in het Dwaalgebied opent halverwege 2023 en biedt 135 plaatsen. De bouw van de stalling was eerder vertraagd door gesteggel over de locatie en capaciteitsproblemen.