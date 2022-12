Tilburg verwelkomt 500 nieuwe Tilburgers op Koninkrijksdag

Wekelijks krijgen er in Tilburg mensen de Nederlandse nationaliteit. Dit aantal stijgt jaarlijks met enkele tientallen, zegt een gemeentewoordvoerster. Ongeveer een kwart van de nieuwe Tilburgers komt uit Syrië. De oorlog in dat land zorgde in 2015 voor een piek in de vluchtelingenstroom. "Deze mensen zijn nu vijf jaar in Nederland, hebben hun definitieve verblijfsvergunning gekregen en inburgeringscursus gehaald. De volgende stap is naturalisatie."