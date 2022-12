Hij was die middag ook al in slaap gevallen op de fiets en op de keien gestuiterd. Daarom was hij met zijn vriendin, met wie hij al achttien jaar een goede relatie heeft, bij het ziekenhuis. De man wijt alle gedragingen aan de nieuwe medicijnen. Zijn vriendin ook, die heeft ook geen aangifte willen doen. Mede daarom vond de rechtbank het niet meer nodig om de man naar de cel terug te sturen. Hij zat al wel vier dagen vast. Hij krijgt nu alleen nog 66 dagen voorwaardelijk. Dat was ook geëist.