Auto belandt in greppel bij botsing in Berkel-Enschot

Een auto is zondagmiddag na een botsing met een andere auto in de greppel beland naast de Zandstraat in Berkel-Enschot. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd.

Het ongeluk gebeurde rond 16.45 uur. Een ambulance snelde naar de Zandstraat. Een van de bestuurders is door het ambulancepersoneel onderzocht. Hij hoefde uiteindelijk niet naar het ziekenhuis. Van een van de bestuurders doet de politie een melding bij het CBR. Daar wordt bepaald of de automobilist nog voldoet aan de eisen voor rijgeschiktheid en -vaardigheid. De oorzaak van de botsing is niet bekend. Tilburg Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Tilburg Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen