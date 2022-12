Broertje van TalentSquare tikt hoogste punt aan: op een haar na 70 meter, tjokvol sociale huur

High Lane, aan de Hart van Brabantlaan, werd onder de werktitel TalentSquare II bedacht en wordt eind volgend jaar opgeleverd. In tegenstelling tot het naastgelegen TalentSquare bestaat de doelgroep niet uit studenten. De 152 appartementen vallen allemaal in de sociale huur, 40 tot 50 zijn er voor een bijzondere doelgroep: onder meer voor mensen die terugkeren in de samenleving, zoals ex-gedetineerden. Of mensen die zelfstandig kunnen wonen, maar nog wel wat begeleiding nodig hebben.