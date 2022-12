Autobrand voor flat in Tilburg, politie onderzoekt brandstichting

Een auto is in de nacht van woensdag op donderdag in brand gevlogen op een parkeerplaats bij een appartementencomplex aan de Schubertstraat in Tilburg. De politie sluit brandstichting niet uit.

De brand ontstond rond 4.00 uur, waarna de brandweer werd opgeroepen. Die kon de vlammen onder controle krijgen, maar voorkwam niet dat de auto volledig uitbrandde. De oorzaak van de brand is onbekend, maar brandstichting wordt niet uitgesloten. De eigenaar van de auto heeft aangifte gedaan bij de politie. Een bergingsbedrijf heeft de zwaar beschadigde auto weggetakeld.

