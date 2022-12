Supporters Willem II zamelen speelgoed in voor Tilburgse Speelgoedbank

Nadat de actie vorig jaar niet door kon gaan vanwege corona gaan Willem II supporters nu alsnog speelgoed inzamelen. "Zowel zondag voor de wedstrijd als zaterdag kunnen ze dit komen brengen", zegt Frank Kriellaars, voorzitter Kingzine. "Aangezien we rond de sinterklaasperiode zitten vinden we dit een mooi moment."

Alle speelgoed is welkom, maar speciaal wordt verzocht om speelgoed voor kinderen, met name jongens in de leeftijd van 8 tot twaalf jaar, mee te nemen. Het blijkt moeilijk om voor deze leeftijdsgroep aan goed speelgoed te komen. "Verder moet het speelgoed heel en schoon zijn en het moet echt gaan om speelgoed, knuffels worden niet aangenomen."