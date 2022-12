Spoorzone: roestige blikvanger kan bijna open

Met zijn 230 meter is het een flinke jongen, de nieuwe parkeergarage die in de Spoorzone zijn roestige aangezicht laat zien. Begin volgend jaar kunnen er in de zes lagen 730 auto's, 77 scooters en 265 fietsen terecht. In de toekomst komen er nog gebouwen vóór te staan.

Althans: zo luiden de plannen van de gemeente. Het lijkt een klein lapje grond tussen de Zwijsengarage en de Burgemeester Brokxlaan, maar daar is ruimte voor nog een paar flinke gebouwen. Een mix van wonen, werken én een hotel (met honderd kamers) verrijst er tegenover Clarissenhof. EZ Park is de bouwer van de parkeergarage en die moet hem eind januari opleveren, maar daar laten ze weten dat-ie waarschijnlijk al eerder klaar is. Maar wanneer het ding opengaat is nog niet bekend, de gemeente denkt dat het medio januari wordt. Overigens moet het gebied ook een prima plek voor de benenwagen worden: om te flaneren dus. De gemeente laat ruimte achter het UWV-kantoor, zodat de Loc-boulevard - het pad tussen de bebouwing en de spoorlijn - van het NS-Plein helemaal tot achter het UWV-gebouw door kan lopen. Tilburg Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Tilburg Blijf met meldingen op de hoogte

