Tilburger (31) opgepakt voor witwassen 7 miljoen euro, 9 auto's en dure horloges in beslag genomen

Een 31-jarige man uit Tilburg is dinsdag opgepakt op verdenking van het witwassen van miljoenen euro's. In anderhalf jaar tijd zou het gaan om minstens 7 miljoen, waarvan 3 miljoen euro in een half jaar is witgewassen. Het is niet uitgesloten dat het bedrag nog oploopt, meldt de politie.

De Tilburger werd ervan verdacht een ‘underground banker’ te zijn, die digitaal geld witwast voor criminelen. Voor het onderzoek van het Team Financiële Opsporing van de politie, werden dinsdag daarom een woning, een autobedrijf en meerdere garageboxen in Tilburg doorzocht. Uiteindelijk vonden agenten in de woning digitale informatie waaruit bleek dat er miljoenen euro's zijn witgewassen. Naast de digitale informatie nam de politie negen auto’s en dure horloges in beslag. In een van de garageboxen troffen agentenook een auto aan met daarin tientallen kilo’s hasj met een straatwaarde van ruim 600.000 euro. De politie doet verder onderzoek, onder meer naar van wie de auto en de hasj is. De drugs zijn vernietigd. Tilburg Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Tilburg Blijf met meldingen op de hoogte

