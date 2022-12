Drie straatroven in Tilburg mogelijk gepleegd door zelfde groepje

Dat denkt de politie. Die deelt foto's van de mannen in de hoop ze op te sporen. Het duo in het Reeshofpark moest onder dreiging de pinpas afstaan. Daarmee pinden de daders een geldbedrag bij een automaat op de Westermarkt. Dat deden zij nadat pinnen mislukte bij een machine op de Heyhoef.

"De afgelopen drie weken vonden er in de Reeshof drie incidenten plaats. Alle drie de incidenten werden 's avonds in het weekend gepleegd. En wat opvallend is, is dat er telkens mannen in donkere kleding gebruikmaken van zwarte scooters. Mogelijk gaat het om dezelfde dadergroep", meldt de politie vrijdagavond.