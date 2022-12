Tilburgse ‘broodbank’ bezwijkt bijna onder gulle hulpsinterklazen

Dat Tilburgse hulpsinterklazen cadeaus zouden doneren voor gezinnen die het wat minder hebben, had Hülya Özdemir wel verwacht. "Maar het is helemaal uit de hand gelopen." De Tilburgse stichting BroodNodig is overspoeld met geschenkjes.

Al twee weken zijn ze cadeaus aan het uitdelen omdat het allemaal niet meer op te slaan en in te pakken valt, vertelt ze. "De pieten hebben kramp in de vingers van het inpakken."

De pleegdochter van 'broodpater' Gerrit Poels heeft de dagelijkse leiding over de brooduitdeling in de Stedekestraat aan de allerarmsten. Voor Sinterklaas en Kerstmis wordt daar ook wat voor de kinderen ingezameld, fijn voor tijdens de feestdagen.

Waarom er zo veel binnenkomt? Ze kan er niet precies de vinger op leggen. "Onze voorzitter Joost van der Werf deed een oproepje via de scholen. Het werd gedeeld via de Facebook-pagina Heel Tilburg in een groep en het is in verschillende wijken rondgegaan." Daarna barstte de bom.

Warm gevoel

Een fijne bom, welteverstaan. Want er zijn nogal wat mensen die bij BroodNodig aanleggen. Özdemir schat dat het om 300 tot 400 gezinnen en zo'n 1200 kinderen gaat. Er is even gedacht om er een Pakjesavond voor op te zetten, maar dat laten ze toch schieten. Bij de BroodNodig-bezoekers is er nog enige schroom om hun kinderen mee te nemen naar de plek waar ze normaal hun eten ophalen.

En nee, er bestaat niet zoiets als te veel speelgoed. precorona werd er het hele jaar door speelgoed gebracht en dat werd dan bewaard voor verjaardagen, Sinterklaas en Kerstmis. "Dan heb je heel wat staan. Maar sinds corona voorbij is, wordt er 80 procent minder gebracht. Hopelijk worden door dit soort acties mensen bewust dat het nog heel erg nodig is en zorgt het voor een omslag." Ze lacht. "En als we 'nee' zeggen tegen speelgoed wordt Sinterklaas boos. Mensen kunnen dat altijd brengen, ook nu nog."