Tilburger (39) met betonschaar aangehouden in Rijen, heeft mogelijk meerdere fietsen gestolen

Bij zijn aanhouding bleek de man een betonschaar en een autosleutel bij te hebben. De sleutel leidde de agenten naar een huis in Rijen waar de verdachte vermoedelijk vaak verblijft. Daar stonden niet alleen de auto, maar ook een andere elektrische fiets. Deze e-bike bleek op zaterdag bij hetzelfde winkelcentrum te zijn gestolen. De politie vermoedt dat de Tilburger ook voor deze daad verantwoordelijk is.

Agenten doen daarnaast ook nog onderzoek naar andere fietsendiefstallen in Rijen. Ze hopen die na het aanhouden van de Tilburgse verdachte op te kunnen lossen. De politie is daarom op zoek naar camerabeelden waarop één of meerdere verdachten te zien zijn.