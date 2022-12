Opnieuw twee goed verstopte ondergrondse hennepkwekerijen gevonden

Agenten bezochten de woning al twee keer eerder, maar vonden niets. Donderdag besloten wijkagenten nogmaals een kijkje te nemen en ontdekten de twee verstopte kwekerijen. "Drie keer is scheepsrecht", aldus de wijkagenten van Reeshof Tilburg.

Het is al de tweede keer deze week dat de politie een ondergrondse hennepkwekerij ontdekt in een Tilburgse woning. Maandag moest zelfs de brandweer er aan te pas komen om een goed verstopte hennepkwekerij aan de Insulindestraat op bedrijventerrein Loven in Tilburg te vinden.