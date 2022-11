Tilburger die Amanda Todd afperste weer in Nederland voor straf

De Tilburger Aydin C. die in Canada is veroordeeld tot dertien jaar gevangenisstraf wegens afpersing en intimidatie van het Canadese meisje Amanda Todd, is terug in Nederland om een eerder opgelegde straf uit te zitten. Of hij ook de Canadese straf in Nederland moet gaan uitzitten, moet de rechter nog bepalen in een zogenoemde omzettingszitting, zo laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie weten.

Todd maakte tien jaar geleden op 15-jarige leeftijd een einde aan haar leven. Ze kreeg na haar dood grote internationale bekendheid door een filmpje dat ze online had gezet. In de video legde de tiener uit dat ze was afgeperst met naaktbeelden van haarzelf. C. wordt daar verantwoordelijk voor gehouden. De Nederlander, die overigens niet vervolgd werd voor haar dood, zegt onschuldig te zijn. In 2020 werd hij tijdelijk uitgeleverd aan Canada, waar een jury hem schuldig achtte. Momenteel zit Aydin C. in Nederland een andere celstraf uit. Hij kreeg in ons land in 2018 bijna elf jaar cel opgelegd voor soortgelijke misdrijven tegen 33 andere jonge slachtoffers. Hij haalde zijn slachtoffers, van jonge meisjes tot homoseksuele mannen, over om voor de webcam uit de kleren te gaan en gebruikte die beelden voor afpersing. In de omzettingszitting bepaalt de rechter of de Canadese straf kan worden omgezet naar Nederlandse maatstaven, en of hij naast zijn Nederlandse straf dus ook de Canadese straf of een deel daarvan moet uitzitten. ,,Maar omdat het om soortgelijke strafzaken gaat en hij daar in Nederland al een maximale straf voor heeft gekregen, bestaat de kans dat er weinig ruimte overblijft om hem ook zijn Canadese straf op te leggen”, zo legt een woordvoerder uit. ,,Maar dat is natuurlijk aan de rechter.” Er is nog geen datum bekend van de zitting. Tilburg Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Tilburg Blijf met meldingen op de hoogte

