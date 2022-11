Jongen (17) uit Goirle steekt prullenbak in brand in Tilburgs cafétoilet

De actie werd rond 3.00 uur door medewerkers van het café opgemerkt via camerabeelden. Zij waarschuwden de politie. Daarna werd de tiener uit Goirle door toegesnelde agenten in de kraag gevat. Een politiewoordvoerder meldt dat door de brandstichting in de toilet schade is ontstaan. Zo is de prullenbak gesmolten en zijn ook delen van de toiletruimte beschadigd.