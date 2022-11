Verwarde man dringt woning binnen, denkt dat hij er zelf woont

De buurman van de bewoner (die niet thuis was) belde hem rond 23.30 uur op om te vragen of het klopte dat er iemand in zijn woning was. Hij hoorde glasgerinkel en gestommel. De bewoner reed snel naar huis en zag dat er licht in zijn huis brandde en dat de tv aanstond. Samen met zijn buurman bewaakte hij zijn woning en belde de politie.