Mobiele escaperoom bereidt Brabantse zorginstellingen voor op cyberaanvallen

Om medewerkers in de zorg bewuster te maken van de gevaren van cybercriminaliteit, zet Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB) een speciaal gemaakte mobiele escaperoom in. Brabant is de eerste regio in het land waar dit gebeurt. De escaperoom werd deze week in gebruik genomen door het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg.

Uitval van technologische systemen als gevolg van cybercriminaliteit is een reëel risico voor de zorgsector, zegt Patricia van Roessel namens NAZB. "Zorginstellingen zijn afhankelijk van een geavanceerde, goed werkende ICT-infrastructuur. Als dat niet werkt ligt alles plat en kunnen de gevolgen desastreus zijn." Van Roessel is coördinator crisisbeheersing bij NAZB, een organisatie die de samenwerking ondersteunt van de acute zorginstellingen in Brabant zoals ziekenhuizen, ambulancediensten en huisartsen(posten). Uiteraard hebben zorginstellingen ICT-afdelingen die dagelijks bezig zijn bescherming van hun systemen, stelt Van Roessel. Maar in de praktijk blijkt dat het nogal eens fout gaat door menselijk handelen: een medewerker die een onbekende USB-stick in de computer steekt of een mailtje opent waardoor een virus wordt verspreid. Vier miljoen losgeld gevraagd Om medewerkers daar spelenderwijs meer bewust van te maken is er nu een vrachtwagentrailer ingericht als mobiele escaperoom. Deelnemers krijgen er een casus voorgelegd, bijvoorbeeld: hun zorginstelling krijgt een bericht over een hack waardoor alle computers op zwart komen te staan, tenzij er 4 miljoen euro losgeld wordt betaald. Onder tijdsdruk moeten de zorgmedewerkers vervolgens een aantal puzzels oplossen. Van Roessel: "Sommige puzzels richten zich op de samenwerking binnen de groep, andere op vragen en dilemma's die horen bij uitval van technologie. Ga ik het losgeld betalen? Wie moet ik bellen als het systeem eruit ligt. Zo willen we meer bewustwording creëren voor ICT-uitval en cybercriminaliteit. Met als belangrijkste doel dat we beter zijn voorbereid." Tilburg Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Tilburg Blijf met meldingen op de hoogte

