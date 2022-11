Sjoemelonderzoek Tilburgse hoogleraar Diederik Stapel duikt nog steeds op

Diederik Stapel, die als hoogleraar sociale psychologie een ster was in zijn vakgebied en een graag geziene gast in televisieprogramma's, werd in 2011 ontslagen door Tilburg University nadat bekend was geworden dat hij op grote schaal had gefraudeerd. Hij claimde bijvoorbeeld dat hij onderzoek op middelbare scholen deed, maar in werkelijkheid verzon hij onderzoeksgegevens zelf.