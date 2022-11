Verdachte van schietpartij op bomvol Tilburgs terras drie maanden langer vast

Op het terras van cocktailbar Ibiza aan de Heuvelring in Tilburg werd om 00.20 uur een 29-jarige man beschoten. De cafébezoeker raakte daarbij gewond aan zijn been. De verdachte wist hierna te ontsnappen aan de politie. Hij werd vrijdag 4 november opgepakt in Antwerpen. De man was toen net op de Nationale Opsporingslijst geplaatst.