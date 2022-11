Schietpartij na ruzie over het Ottomaanse Rijk: jaar cel voor Tilburger (33)

Een 33-jarige Tilburger heeft woensdag een celstraf van een jaar gekregen, omdat hij een maat twee keer in het been schoot. De rechtbank in Breda legde een half jaar minder cel op dan was geëist.

De twee mannen waren schoolvrienden van elkaar. De bedoeling was om op 12 januari 2020 een gezellige avond met elkaar doorbrengen. Ze gingen stevig aan de whisky. Er zou ook coke zijn gebruikt. Er ontstond een heftige woordenwisseling over politiek, religie en het eens zo machtige Ottomaanse Rijk. Uiteindelijk pakte de Tilburger een wapen en schoot tweemaal op zijn 35-jarige vriend. Het was toen inmiddels al in de vroege ochtend gelopen. De verdachte belde zelf met de politie om zich aan te geven. De rechtbank legde minder straf op dan was geëist, omdat de zaak al zo oud is, maar ook omdat het bij een poging zware mishandeling bleef. De verwondingen vielen uiteindelijk mee. Tilburg Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Tilburg Blijf met meldingen op de hoogte

