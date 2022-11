Tilburgse militair 166 dagen de cel in omdat hij inreed op wegwerkers en naar hen zwaaide met mes

Al slingerend reed hij richting de wegwerkers. Die hebben hem met behulp van een tractor tot stilstand kunnen brengen. In de afgesloten auto zwaaide hij naar hen met een mes. "Ik was in de war en iedereen was mijn vijand", verklaarde de Tilburger twee weken geleden tijdens de zitting. Uiteindelijk wist de politie de Tilburger in te rekenen.