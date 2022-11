Tilburg minst ‘gezonde’ stad van Brabant, blijkt uit onderzoek

Tilburg is van de vier grootste steden in Brabant het ongezondste om te leven. Tenminste: dat concluderen onderzoekers. Zij keken in 20 steden in heel Nederland naar hoe gezond het is om er te wonen. De Bosch scoort net iets beter dan de Tilburgers. Breda staat in de landelijke top 10 en is de 'gezondste' stad van Brabant.

Of een stad gezond is, bepaalden de onderzoekers door onder meer te kijken naar het milieu, gezonde manieren om te reizen, geluidsoverlast en hoe prettig mensen zich er voelen. Het researchteam van adviesorganisatie Arcadis bekeek daarvoor data van het RIVM. Ze vergeleken de steden daarnaast met een eerder onderzoek uit 2020. Brabantse hekkensluiter Tilburg blijft op die stedenlijst steken op de zeventiende plek. Op alle onderzochte onderdelen scoren de Tilburgers middelmatig, vergeleken met andere steden uit het onderzoek. De voorzieningen van de stad zijn echter wel goed; Tilburg haalt daarvoor bovengemiddelde punten. Anders dan twee jaar geleden wierpen de onderzoekers dit keer ook een blik op Den Bosch, die als extra gemeente aan de resultaten werd toegevoegd. Daar was volgens het adviesbureau veel vraag naar vanuit de provinciehoofdstad. Ondanks dat enthousiasme moeten de Bosschenaren het doen met een zestiende plek. Vooral de gebouwde omgeving en ruimte om te lopen of fietsen vallen inwoners tegen (beiden op plek 16). Daar staat wel tegenover dat in Den Bosch minder dan gemiddeld wordt geklaagd over geluidsoverlast. Breda doorstond de test beter en eindigde in de top 10. De Nassaustad zakte wel één plek: van positie 9 naar nummer 10. Vooral de bebouwde omgeving van Breda scoort met een vijfde positie goed. Dat betekent volgens de onderzoekers dat de stad ruim opgezet en schoon is, met voorzieningen om de hoek. Op het gebied van mobiliteit is echter ruimte voor verbetering. In Breda kunnen automobilisten op veel plekken komen, waardoor minder ruimte overblijft voor langzaam verkeer en openbaar vervoer. Dat levert voor dat onderdeel een plaats op plek 17 op. Eindhoven is op de algemene lijst één plek gestegen, naar nummer 12. De lichtstad krijgt veel waardering voor de gezonde buitenruimte (positie 6). Onderzoekers zagen onder meer dat de stad aantrekkelijk is om buiten te spelen door meerdere speelplekken. Maar herstellen van stress of willen bewegen zit er in Eindhoven wat minder in: de sociale cohesie valt tegen (plek 17). Vooral gestresste inwoners komen minder dan gemiddeld tot rust. Maar de steden waarvan de resultaten tegenvallen hoeven niet te treuren: volgens Arcadis kan de weg naar een gezonde stad lang zijn. Zo kunnen steden die laag scoren wel op specifieke onderdelen het goede voorbeeld geven. 'Er zijn genoeg inspirerende voorbeelden en zeker niet alleen bij de steden die de lijst aanvoeren', zegt de organisatie in het rapport.

